A verdade sobre o genocídio no Ruanda

Não é possível fugir de quem se é, por mais que se tente, e há um momento da vida em que apenas faz sentido continuar se o passado longínquo — que ficou guardado como se não existisse — se unir ao resto da história de vida. Kate Ashby chegou a esse ponto da existência e não vai desistir de saber a verdade sobre quem é. Resgatada com vida no genocídio do Ruanda enquanto criança, foi levada para o Reino Unido e teve uma vida que de outra forma não seria possível, mas agora é tempo de regressar às origens. E o que vai encontrar em nada se assemelha ao que julgava real. Também Hugo Blick, o criador de “Black Earth Rising”, teve surpresas na construção da história.

O ponto de chegada da série (o guião fechado) pouco terá que ver com aquele que imaginou à partida e a viagem que percorreu (esteve nas regiões africanas onde a história se passa e fez pesquisa também em Londres e em Haia) foi mais longa do que esperava. Trouxe sempre resultados. Quando examinou os julgamentos de Nuremberga (para “The Honourable Woman”), ficou interessado na forma como hoje se lida com os crimes de guerra e isso acabou por levá-lo até à República Democrática do Congo e depois ao Ruanda, através do Tribunal Penal Internacional. “Fiquei ainda mais intrigado ao descobrir que [o TPI] também perseguiu indivíduos que ajudaram a acabar com o genocídio”, explicou Hugo Blick à BBC sobre o caso que o cativou, e isso levou-o a continuar a investigar. Podem vilões e heróis ser tratados da mesma forma? É Blick que põe a questão, mas resta saber se consegue responder-lhe.

As temáticas exploradas em “Black Earth Rising” são pesadas, além do drama da jovem Kate Ashby (interpretada por Michaela Coel) existe a dimensão histórica a complicar as contas dos criativos, e é preciso cuidado quando o que está em causa é uma tragédia ainda tão presente na vida de muitos. A atriz, conhecida pela participação em séries como “Black Mirror” ou “Pastilha Elástica”, é capaz de dar realidade a esta ficção de Hugo Blick, mas foram necessárias outras técnicas para dar à série o corpo que precisava. Para isso, o criador juntou momentos de animação à imagem real.

“Tomei essa decisão muito cedo no processo de desenvolvimento da história e dos guiões”, explica o argumentista e realizador Hugo Blick (nomeado aos Emmys por “The Honourable Woman”), que queria um pano de fundo forte em que pudesse assentar a narrativa de “Black Earth Rising” — uma história muito complexa sobre o relacionamento do Ocidente com África e o alcance da lei e da justiça. O tema do genocídio de Ruanda havia de parecer-lhe ideal, sem que a nova série (já exibida pela britânica BBC2) tente reconstituir os acontecimentos. O facto de estes já terem sido explorados em filmes como “Hotel Ruanda” ou “Beyond the Gates” levou Blick a colocar de parte a opção de os revisitar (“poderia haver uma sensação de fadiga do espectador e o público poderia, num sentido horrível, sentir-se familiarizado” com a temática), de modo a “prestar o devido respeito à história”.

O recurso à animação, que dá um ar de reflexão mais distante, acabou por revelar-se a melhor opção. O drama biográfico de animação israelita “Waltz with Bashir”, de Ari Folman e nomeado para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, foi uma das inspirações, mas era preciso perceber em que situações fazia sentido recorrer a esta ferramenta técnica, que em “Black Earth Rising” assume também uma dimensão narrativa. “Cada sequência animada está lá por causa da representação do trauma dentro da experiência de uma personagem específica”, conta Blick, que convidou o animador Steven Small (do Studio Aka) para o projeto composto por oito episódios.

A título de exemplo, o criador da série destaca o papel da animação no terceiro episódio — num momento em que Juliana Kabanga (Sarah Amankwah), que não fala desde os eventos traumáticos por que passou, relata a sua experiência no massacre na igreja — e no sétimo, onde a animação regressa num tempo de narração. A série completa está já disponível em streaming no Netflix.