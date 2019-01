"Perturbador", "devastador": documentário sobre Michael Jackson revela alegados abusos sexuais de menores

O documentário "Leaving Neverland", sobre Michael Jackson, estreou-se este sábado no festival de cinema de Sundance no Utah, Estados Unidos, e é descrito por críticos de cinema como "perturbador" e "devastador". O filme conta a história de dois rapazes, hoje com 30 anos, que alegam ter sido abusados sexualmente pelo cantor quando ainda eram menores.

Wade Robson e James Safechuck são os dois rapazes que tinham sete e dez anos na altura em que dizem ter sido vítimas, quando eles e as suas famílias se tornaram amigos de Michael Jackson. "Depois da exibição de Neverland, Wade Robson e James Safechuck, profundamente emocionados, receberam uma ovação de pé. Haverá muito a dizer mais tarde, mas posso dizer isto: este é um filme minucioso, devastador e profundamente credível", escreveu Adam B. Vary, crítico citado pela BBC.

Michael Jackson sempre negou as acusações de abuso sexual e chegou a ir a tribunal depois de ter sido acusado de abusar sexualmente de um rapaz de 13 anos. Wade Robson chegou a ir a tribunal e, sob juramento, garantiu que os abusos não tinham existido, o que ilibou o cantor. Anos mais tarde, decidiu voltar a falar no assunto. "Sinto apenas dor, nojo e raiva em torno da ideia de algo assim poder acontecer com um filho meu", afirmou, citado pela BBC.

Os representantes de Michael Jackson rejeitam as acusações, considerando ser uma "tentativa patética" de explorar o cantor. "O filme baseia-se em alegações não corroboradas que supostamente aconteceram há 20 anos, tratando-as como um facto. Os dois acusadores juraram sob juramente que esses eventos nunca aconteceram."

Kenneth Turan, crítico de cinema do "LA Times", considerou o filme "intenso" e "perturbador". Mara Reinstein, crítica do "US Weekly", descreve-o como "vibrante. "Estávamos todos errados quando aplaudimos Michael Jackson."

O filme é realizado por Dan Reed, autor de outros documentários, incluindo sobre o ataque terrorista ao Charlie Hebdo, em Paris.