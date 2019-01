A raiz sexual

Durante muitos anos, um manuscrito de 220 folhas, datilografado por Fernando Pessoa, permaneceu esquecido no espólio da Biblioteca Nacional, sem atrair a atenção dos estudiosos pessoanos. Tratava-se da tradução de “A Letra Encarnada” de Nathaniel Hawthorne. O inédito acabou por ser publicado em 1988, numa edição que incluiu as duas tentativas de introdução ao romance que Pessoa iniciou, sem concluir. Por perceber ficou a razão pela qual Fernando Pessoa fez esta tradução, a pedido de quem ou porque não a publicou.

Citando um crítico, Pessoa sublinhou a natureza trágica do romance, publicado em 1850, em que “as consequências do pecado se pintam com uma simplicidade, um movimento firme e uma impiedade dignas das tragédias de Eurípedes”. “A Letra Encarnada” é um livro sobre o adultério, mais precisamente o adultério feminino (sendo que só esse parece existir), e logo sobre o pecado, julgado pela lente puritana norte-americana. Um livro que ousa ser sobre “as flores negras de uma sociedade civilizada”. Pessoa também o era, uma flor negra, através do heterónimo Álvaro de Campos, que ainda hoje continua a agitar as consciências e a suscitar ações censórias, como aconteceu recentemente ao serem amputados dois versos de um dos seus poemas incluídos em manuais escolares. Mas também através de Pessoa, que não ficou calado quando um livro do seu amigo António Botto foi apreendido em conjunto com um de Judith Teixeira e um texto de Raul Leal; ou ainda quando viu Salazar aproximar-se do poder.

A introdução à edição de “A Letra Encarnada” reflete uma certa proximidade, apesar de algumas reservas, entre a natureza de Álvaro de Campos e uma das personagens do romance de Hawthorne, Arthur Dimmesdale. Num caso como noutro, o que está em causa é a transgressão, algo que, como defende a dramaturga Angélica Liddell, pode e deve acontecer no território da poesia e da arte. “A tragédia devolve-nos a verdadeira liberdade. Confundiram-se muitas coisas: a correção com a expressão, quando a expressão não tem de ser correta. Confundiu-se imoralidade com o crime ou com a ofensa. A lei da poesia é independente de tudo isso”, disse ao Expresso, em setembro de 2017, quando veio a Lisboa realizar o workshop que esteve na origem do espetáculo que apresenta no Teatro Nacional D. Maria II. Uma confusão que continua a acontecer, como o episódio dos manuais escolares veio provar.

Num mundo cada vez mais ‘descristianizado’, menos assente no medo e na culpa, e no qual alguns dos sete pecados mortais, como é o caso da gula ou da luxúria, passaram a ser vistos como indicadores de qualidade de vida, um novo puritanismo, a que chamamos politicamente correto, começa a pedir à arte que não seja “transgressora”, que retire os versos incómodos, negando a essa mesma arte uma das suas principais funções. Para Angélica Liddell, vive-se um tempo de puritanismo atroz, onde tudo é ofensa (dois versos de Álvaro de Campos são ofensa): “Não se vê a beleza com naturalidade. Antes como ameaça. Vivemos um paradoxo. Por um lado, o sexo está por todo o lado, por outro quando se aborda a sexualidade em palco a censura é total.” Ora, é contra esta corrente que Angélica Liddell se coloca, isto é, contra os novos tempos puritanos, escolhendo como companheiros de viagem Pasolini (um companheiro habitual no seu trabalho) e Hawthorne, o escritor a partir do qual parte para a realização deste espetáculo, e a quem rouba o título do romance. Quem a conhece de trabalhos anteriores sabe que é contra a violência da hipocrisia moral que Angélica Liddell age, nem que seja porque “a condição humana não suporta a causa obscena da fecundação e da multiplicação, esconde a origem genital da nossa conceção e do nosso nascimento, nega que o feito sublime da vida e do amor proceda do desejo, de um movimento sujo e violento entre pénis e vulvas, de uma paixão irreprimível e irremediavelmente violenta, e, claro, não tolera em absoluto a raiz sexual das nossas alegrias e das nossas dores”.