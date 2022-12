12. Palavra da semana: diferenciado

Devo ter ouvido a palavra pela primeira vez em contexto futebolístico, atirada por um eloquente comentador, desses que têm o dom de recolher novas palavras em sítios inesperados e de as difundir com generosidade através dos megafones mediáticos de que dispõem: assim despontou o “diferenciado”, palavra que, embora não tenha a certeza, presumo ter sido importada do espanhol.

