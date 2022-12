11. Palavra da semana: cheias

No fundo, no fundo, os autarcas lisboetas gostam de cheias. De inundações, não sei. De cheias gostam mesmo. "Cheia” cobre mais território do que “inundação”, que é coisa que só acontece às caves e a armazéns de estabelecimentos de restauração. Inundação tem som de projeto autárquico que aguarda licenciamento: “O Sr. Engenheiro já enviou os papéis para o projeto de inundação?”; “Ó, Fátima! Sabes em que pé é que está aquilo da inundação?”; “Sotôr, veja lá que o prazo das candidaturas para a inundação acaba hoje.” Já a cheia, quando vem, bíblica, diluvianam, leva tudo à frente. Não respeita prazos, nem os esforços dos sapadores.

