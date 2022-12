9. Palavra da semana: urgência

Em Portugal, saber esperar é mais do que uma virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. Enquanto o país que ia boicotar o Mundial do Catar discutia se a bola tinha tocado ou não no cabeça de um jogador, o país real esperava de cabeça partida (o que é meio caminho para uma cabeça perdida). Em Guimarães, por exemplo, o tempo de espera nas urgências era de 53 minutos. E isto para os casos muito urgentes, ou seja, para quem não tinha tempo a perder, quem não podia esperar.

