1. Palavra da semana: javardo

Citando Francisco Seixas da Costa, não vale a pena estar com eufemismos: “javardo” é uma palavra javarda ou, pelo menos, uma palavra que ajavarda (verbo que o dicionário Houaiss, curiosamente, não reconhece). Ajavardar, dizem os dicionários que contemplam o verbo, significa criar confusão e o antigo embaixador quis certamente criá-la quando, num momento de particular exaltação futebolística, afirmou que Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, era “um javardo.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler