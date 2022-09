O hotel da desgraça de Pablo Escobar

Às vezes, sem dar por isso, confundo os quartos de hotel onde já estive, em que pernoitei, e as palmeiras de Calecute aparecem-me no minúsculo quarto do Hotel President em Budapeste e o indiano a nadar na piscina de um hotel público (no sentido de ser gerido pelo Estado) a um sábado de manhã dá uma braçada e está no átrio do hotel perto da rua Wangfujing, em Pequim.

