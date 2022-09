A cidade da eterna primavera

“O que é que sabe sobre Medellín?”, pergunta-me Juan David, o motorista que me leva do aeroporto para o hotel, com o ar compreensivo de quem conhece, e deseja, a resposta que lhe permitirá elucidar-me sobre a verdadeira natureza de uma cidade para sempre, e desgraçadamente, associada à figura de Juan Pablo Escobar, um ícone omnipresente em t-shirts à venda nas bancas de vendedores de rua, em ímanes para o frigorífico e no silêncio, misto de cansaço e nojo, que quase todos lhe dedicam.

