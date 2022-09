Isabel II, uma rainha da televisão

A coroação de Isabel II na Abadia de Westminster, a 2 de junho de 1953, foi a primeira a ser transmitida em direto pela televisão, apesar da oposição do então primeiro-ministro, Winston Churchill, e do arcebispo de Cantuária. Quando Isabel se casou, a BBC esteve no ar das 10 da manhã até às 23h30. Estima-se que mais de metade dos britânicos tenham assistido à cerimónia, num tempo em que o parque de televisores era reduzido.

