A primeira feira do livro

Fui à Feira do Livro de Lisboa pela primeira vez em 1995, tinha eu dezassete anos. Não fui lá comprar livros, nem passear faminto e sem dinheiro em frente das barraquinhas. Ia em trabalho, numa missão secreta de que eu próprio me incumbira. Tendo descoberto na lista telefónica o número de um senhor que escrevia umas coisas para televisão, combinei com ele uma entrevista para um jornal da escola que, como é óbvio, não existia. O jornal, não a escola.

