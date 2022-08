Matar ou morrer por Bolsonaro

A menos de dois meses das eleições no Brasil, há uma certeza por aqui: a de que as coisas podem esquentar. Tudo indica que Jair Bolsonaro está preparando um absurdo, um grande absurdo, maior do que tudo o que cometeu até hoje — algo tão impensável que porá contra ele até sectores que ainda o apoiam no Congresso e nas Forças Armadas. Só que fará isto de caso pensado. A intenção é justamente provocar uma medida, vinda não se sabe de onde, que o impeça de concorrer às eleições. Isso insuflará o seu discurso de que só assim, tirando-o do caminho, é que conseguem derrotá-lo. E servirá de chamada à briga de seus violentos seguidores — os quais, graças à campanha armamentista que ele sempre promoveu fanaticamente, detêm hoje um poder de fogo maior que o das Forças Armadas. (Sim, há hoje no Brasil mais armas fora do que dentro dos quartéis.)

