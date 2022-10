O Brasil de Nelson Rodrigues

Nelson Rodrigues ensinou-nos que toda unanimidade é burra (quem pensa com a unanimidade não precisa pensar), que o Brasil sofre do complexo de vira-lata e que só os profetas enxergam o óbvio. São frases que se incorporaram no dia a dia do brasileiro, ditas hoje por pessoas que nunca ouviram falar dele. É a glória suprema: as palavras de um escritor não apenas sobreviverem a ele próprio como até o dispensarem. No caso de Nelson, isso é ainda mais impressionante porque, em seu tempo (1912-1980), ninguém no Brasil foi tão censurado e proibido.

