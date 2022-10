As ostras são do povo

As ostras têm gerado equívocos, injustamente. O primeiro resulta da ideia de que comer ostras é um luxo, para degustar no deck do iate em toada pré-coito enquanto se beberica champanhe ou chardonnay da Borgonha. Já foi assim, já deixou de ser. Hoje em dia, as ostras são em conta e caem lindamente no alpendre de um snack-bar ou no varandim lá de casa, com um espumante da Bairrada ou um Loureiro de Monção, antes da paixão ou a abrir uma patuscada.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.