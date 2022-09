A professora de Português

A minha turma do 8º ano, o meu primeiro na Escola Secundária da Baixa da Banheira, era composta, na sua maioria, por rapazes de virtudes práticas e conhecimentos empíricos (por exemplo, abrir garrafas de cerveja com isqueiros) que cumpriam a pena da escolaridade obrigatória com o misto de estoicismo e hedonismo típico dos filhos da classe média-baixa criados na crença inabalável de que não davam para a escola.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler