O poder da cor

Uma pintura de Jean-Michel Basquiat, o casal Beyoncé/Jay Z e a nova campanha da Tiffany&Co, juntos, estão a incendiar as redes sociais e a imprensa internacional, há precisamente um mês. A polémica mete acusações de utilização indevida de uma obra de arte e ‘diamantes de sangue’, mas o que traz o tema à crónica desta semana é o detalhe que está na base da Tiffany escolher a dita pintura.

Para aqueles que não acompanham esta saga, um devido enquadramento. A nova campanha ‘About Love’ assinala o reposicionamento da Tiffany, depois de ter sido vendida ao grupo LVMH no início de 2021, e tem como objetivo trazer a joalharia centenária para a contemporaneidade. O casal mais poderoso da cultura pop dá a cara pela campanha, em que Beyoncé ostenta um diamante amarelo com 128,54 quilates (extraído na África do Sul, em 1877) e é acusada de usar um ‘diamante de sangue’.

A segunda parte da polémica tem a ver com a obra ‘Equals Pi’, pintada por Basquiat em 1982, e que é o cenário do anúncio. Amigos próximos e antigos assistentes garantem que o artista falecido em 1988 jamais desejaria associar a sua arte à publicidade. Do outro lado da barricada, outros tantos amigos, argumentam que Basquiat vivia obcecado em ser famoso e teria adorado que Beyoncé e Jay Z pousassem em frente a uma das suas pinturas.

Fora da linha de fogo está a cor de fundo da pintura, que a par com o casal-estrela da música, domina o anúncio. Este não é o motivo das críticas, mas até faria mais sentido que fosse, pela possível ilegalidade da ‘colagem’ cromática de uma marca a uma obra de arte. É que o tom de azul da ‘Equals Pi’ é igual ao ‘azul Tiffany’ (ou talvez precisasse de uma ligeiríssima afinação), o que é a prova mais do que provada da intencionalidade da escolha.

Alexandre Arnault, vice-presidente executivo da Tiffany, inverte o ónus e alega que a hipótese de Basquiat ter criado a ‘Equals Pi’ a pensar na joalharia não está fora de questão. Até porque a cor é muito específica e o artista adorava luxo e joias, alega. O que é facto é que a pintura de Basquiat é o ‘ovo de Colombo’ da Tiffany, que quer modernizar a sua identidade visual e libertar-se da imagem de ‘joias da mãe e da avó’. O anúncio em causa não tem uma única referência à marca, mas a presença deste tom de azul, reconhecido mundialmente, é mais do que suficiente para deixar claro que tem por trás a Tiffany.

A cor é uma parte fundamental daquilo pelo qual o grupo LVMH paga 16,6 mil milhões de dólares quando compra a Tiffany. É um elemento visual imediatamente reconhecido, mesmo quando não é acompanhado pelo logotipo, e conta a história da marca. O azul-turquesa pastel é parte da Tiffany desde o início, no século 19, quando o seu fundador, Charles Lewis Tiffany, o escolhe como fundo do catálogo de joias Blue Book. A cor denominada ‘Robin Egg Blue’ é a opção por as pedras turquesas serem as preferidas pelas noivas da época. Hoje é o ‘embrulho’ da Tiffany, estando presente não só nas caixas e sacos de cartão como na decoração das lojas e nas campanhas publicitárias.

É um bem tão precioso - registado com o Pantone 1837 (ano de fundação da Tiffany) – que a 1 de abril de 2021 a Tiffany prega uma mentira para testar as reações a uma mudança de cor. Faz uma instalação temporária ‘amarelo diamante’ na loja em Rodeo Drive, em Los Angeles, com a decoração nesta cor, bem como as caixas e os sacos, mais um ‘Yellow Diamond Cafe’ com lattes de curcuma e gelados de favo de mel, e uma exposição de diamantes amarelos. A peça em destaque é o icónico diamante de 1877 que agora cria a polémica com Beyoncé no anúncio onde o azul se mantém, contra as expectativas de uma mudança radical de cor.

Se há coisa que o luxo ‘não se pode dar ao luxo’ é desviar-se da sua essência. Por esta razão, não é só a Tiffany que mantém e protege legalmente a sua identidade cromática. O laranja é a cor oficial da Hermès desde 1960, com o Pantone 1448 registado. No início, em 1837 (curiosamente, o mesmo ano da Tiffany), os produtos começam por ser vendidos em caixas creme com um fio dourado. Devido à falta deste tipo de papel durante a Segunda Guerra Mundial, a Hermès é forçada a mudar para cartonagens laranja com contorno castanho, que são a sua identidade até hoje.

O que esta história revela é que as melhores opções cromáticas podem ser resultado de uma limitação e não de um estudo de mercado. Ou de uma observação prática como na Tiffany. É o que acontece com as solas encarnadas dos sapatos Louboutin, quando em 1992 a fábrica apresenta um protótipo do salto, que não é tão estilizado como Christian Louboutin tinha desenhado. A solução? Pegar no verniz de unhas encarnado da sua assistente e pintar a sola, alongando, automaticamente, a altura do salto.

Na Louboutin, o direito exclusivo da cor tem nuances. A base é o Pantone 186 C, mas só pode ser considerado ‘encarnado Louboutin’ quando se encontra na sola de sapatos. A questão dá azo a idas a tribunal e ainda é mais complexa porque é difícil obter registo de cor para todos os países, como é o caso da Tiffany que não tem o seu ‘Azul Ovo’ protegido na China. Um dos processos mais mediatizado é o que a Louboutin move contra a Yves Saint Laurent, em 2011, que cria uma coleção de sapatos encarnados monocromáticos, incluindo a sola. O tribunal decreta, em 2012, que a Louboutin tem direito à proteção das solas encarnadas lacadas, exceto quando a parte de cima dos sapatos é da mesma cor, como nos YSL.

Chamemos-lhe encarnado ou vermelho, esta cor é comum a outras marcas de luxo (Cartier e Ferrari), acontecendo o mesmo com o amarelo (Fendi, Acqua di Parma e Louis Vuitton), o que indica uma corrida às cores quentes. Os mais ‘aborrecidos’ neutros, porém, não tornam as marcas menos desejáveis. Símbolos de luxo intemporal supremo associam-se ao cinzento e branco (Dior) e ao preto e branco (Chanel), enquanto o bege é a herança da Burberry por ter começado a produzir gabardinas, em 1856. A cor é um dos elementos identificativos mais percecionado pelo cérebro e, por isto, determinante para as marcas. Mas não é ela que alimenta a polémica com a Tiffany. Mistérios.