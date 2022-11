Já é Natal

Perdemos a vergonha de comprar produtos de luxo em pandemia e as marcas do sector agradecem. O crescimento estrondoso das vendas globais nos primeiros seis meses de 2021 faz parecer que é Natal na primavera e algumas marcas superam os resultados de 2019, com a aceleração da corrida às lojas no segundo trimestre do ano.

A loucura consumista não é igual em todo o mundo nem com todos os produtos. Evidenciam-se assimetrias geográficas (China à frente, Estados Unidos a acelerar e Europa mais lenta) e de marcas (as de topo destacam-se, as intermédias têm mais dificuldades). Vestuário, carteiras, relógios, joias e artigos para a casa aumentam acima dos 70%, enquanto os vinhos, bebidas espirituosas, cosmética e perfumaria ficam-se por níveis inferiores, acima dos 30%. Isto tendo em conta que estas variações de crescimento beneficiam da base de comparação com o primeiro semestre de 2020, em que as vendas são residuais, devido ao fecho das lojas.

dr

Comecemos pelo maior da indústria. Com receitas de €28,7 mil milhões, a subirem 56% em relação ao primeiro semestre de 2020, e 14% face à primeira metade de 2019, o grupo LVMH declara registar o melhor semestre de sempre. As áreas de negócio que mais crescem (moda e artigos em pele 74%, e relógios e joias 71%) clarificam os alvos de desejo de compra em pandemia. Louis Vuitton e Dior reafirmam o seu estatuto de referência planetária no vestuário e nas carteiras, enquanto a segunda área ganha com o crescimento transversal à indústria e da aquisição da centenária joalharia Tiffany&Co, que se reposiciona para os consumidores jovens.

Várias explicações justificam a corrida a artigos de luxo, mas na base resumem-se a duas, uma racional e outra emocional. Obviamente que se aplicam apenas aos que não perderam rendimentos significativos e aos endinheirados que se encontram no topo da pirâmide, que, por sinal, aumentam com o surto de covid-19. Em ambos os casos, os orçamentos familiares engordam com a pandemia. Não há viagens, idas a restaurantes nem outros eventos sociais que obriguem a abrir a carteira. A necessidade de compensação após um período de privação de liberdade e de consumo, essa, é o gatilho psicológico.

Não fossem as restrições no funcionamento das lojas e o colapso do turismo internacional, a área de retalho seletivo do LVMH (Duty Free Shops e Sephora, por exemplo) teria crescido mais do que os 5% assinalados nos primeiros seis meses. A renovação da icónica loja de departamento La Samaritaine, que reabre em Paris apenas a 23 de junho, é outro ponto a desfavor, uma vez que esteve a funcionar durante poucos dias do último mês do primeiro semestre. Os vinhos e as bebidas espirituosas (36%) e os perfumes e cosmética (31%), por seu lado, ganham com as vendas nos Estados Unidos e na Europa, e na Internet, respetivamente.

dr

No segundo maior no luxo, o grupo Kering, todas as marcas excedem os níveis de 2019 e, em relação a 2020, as variações superam ou aproximam-se dos 50%. A Saint Laurent é que aumenta mais (58,2%), mas a Gucci é a maior surpresa (50,3%), uma vez que atravessa a pandemia com as vendas a cair a pique. O relançamento em julho da carteira Gucci Diana (modelo popularizado pela princesa de Gales), as iniciativas do 100º aniversário e os holofotes mediáticos sobre a estreia do filme ‘House of Gucci’, em novembro, prometem impulsionar até ao final do ano as vendas da marca italiana, que no último ano parecia ter caído em desgraça.

Em termos agregados, a divisão Kering Eyewear, que integra a produção de óculos para várias marcas, é a que cresce mais (67,3%), seguida pela ‘Outras Casas’ (64,5%) onde se encontra, por exemplo, a Balenciaga e a Alexander McQueen, bem como as joias Boucheron e os relógios Girard-Perregaux. O crescimento mais tímido (45%) pertence à Bottega Veneta, muito forte em carteiras e calçado, que contribui para o peso de 70% dos artigos em pele e de 19% dos sapatos na faturação da Kering. O pronto-a-vestir (9%) e os óculos (2%) são os segmentos com menos expressão nas receitas globais de €8,04 mil milhões do grupo, que sobem 49,6% no primeiro semestre.

O efeito ‘Natal na primavera’ é transversal a todos os grupos e significa o início de um novo ano no terceiro maior da indústria (Richemont), por os meses de abril a junho representarem o primeiro trimestre do ano fiscal de 2022. Neste período, o grupo suíço vende mais 129% do que no segundo trimestre de 2020, e 22% acima do trimestre homólogo em 2019. A expansão acima dos três dígitos é comum a todas as geografias, exceto na Ásia Pacífico (95%), enquanto nos Estados Unidos chega aos 276%.

dr

Os relógios (IWC, Panerai) e as joias (Cartier, Van Cleef&Arpels) são os segmentos de maior relevo na Richemont e crescem 143% e 142%, respetivamente, ficando a distribuição online (Net-a-Porter, Yoox, Watchfinder) abaixo dos três dígitos (86%). Todas estas áreas vendem também mais face ao segundo trimestre de 2019, situação que não acontece na moda e nos acessórios (-7%), onde se enquadram a Chloé e a Montblanc, que ainda assim crescem 124% em relação a 2020. Para a recuperação no vestuário terão contribuído as coleções desenhadas por Gabriela Hearst, figura de referência na moda internacional que assume a direção artística da Chloé em dezembro de 2020. A contratação de estilistas renomados, como forma de reposicionar as marcas, aliás, tem sido uma constante no último ano.

A opção não é extemporânea. Está mais do que provado que o capital humano é o maior ativo de qualquer empresa, mais ainda na indústria do luxo que tem na base a criatividade, e quando é urgente acelerar os negócios para enfrentar as disrupções pandémicas. A genialidade, a notoriedade das marcas e a capacidade de investimento e de gestão são os fatores definidores do panorama da indústria nos próximos anos, quando se terá uma perspetiva real das consequências económicas e financeiras da pandemia. Já é claro que os mais fortes ganharão e os menos estruturados desaparecem ou são comprados por grupos de referência, como tem vindo a acontecer com a recente sucessão de aquisições (Etro, Sergio Rossi, Delvaux, Lindberg, Christian Louboutin e Off-White).

A sobrevivência no curto prazo não preocupa a Hermès, que no primeiro semestre de 2021 fatura €4,235 mil milhões, cerca de metade das vendas do grupo Kering, que tem dezenas de marcas. Mantendo-se ‘orgulhosamente só’ e com uma gestão familiar independente, a Hermès cresce 70,2%, uma percentagem acima de qualquer um dos dois maiores grupos. Axel Dumas, presidente executivo da Hermès, justifica o desempenho com o modelo de negócio focado nos colaboradores (“fonte de criatividade e inovação”) e na exigência de qualidade absoluta, que são determinantes na abordagem artesanal que a Hermès segue e no consequente desejo de compra que cria junto dos consumidores.

dr

A estes aspetos acrescentaria a aura de ‘luxo supremo’ que a envolve, criada com as icónicas carteiras Birkin e Kelly, e a herança de 184 anos de história. O segmento dos artigos em pele, no entanto, é dos que menos cresce no semestre (56,2%), ainda a sofrer da escassez de produção devido ao encerramento das fábricas durante o confinamento e o facto de as carteiras, por exemplo, exigirem um elevado número de horas de trabalho, totalmente manual. A propósito: os problemas com a cadeia de fornecedores de matérias-primas e componentes, comum a toda a indústria, é um dos fatores que continua a pôr em causa o fabrico e que no curto-prazo comprometerá as vendas, por falta de produtos em stock. Outro efeito desta situação é a inevitável subida de preços, que tem vindo a acontecer com várias marcas desde o início da pandemia, seja por falta de produtos ou por posicionamento.

Na Hermès, as estrelas do primeiro semestre são os relógios (113,9%), a reboque da procura por este tipo de artigos e do novo H08, um modelo desportivo para homem. À semelhança do que acontece desde o início da pandemia, o negócio de artigos para a casa e de joias continua a todo o vapor (93,2%), seguido do pronto-a-vestir (90,9%). Bastante abaixo encontram-se as vendas de sedas e têxteis (65,8%) e de perfumes e beleza (63,1%). Em termos geográficos, a recuperação da covid-19 também é desigual e, como acontece com outras marcas, é nos Estados Unidos que se encontra o maior crescimento (98,3%). Isto não é de todo surpreendente, tendo em conta o crescimento da economia norte-americana no segundo trimestre e por ser aqui que se continua a encontrar o maior número de bilionários, apesar do seu aumento na China.

A Ásia é o segundo território onde as vendas da Hermès assumem a dianteira (74,1%), com a Europa a recuperar mais lentamente (49,6%, sem a França, que cresce 35,3%), contando com o impulso dos consumidores fidelizados localmente. O Velho Continente tem sido o ‘calcanhar de Aquiles’ das marcas de luxo, devido ao desaparecimento de turistas, principalmente asiáticos e norte-americanos. Ao passarem a fazer compras nos seus países de origem, são eles também que engordam a faturação das marcas nessas localizações e evidenciam o perigo da Europa depender dos viajantes internacionais.

Apesar da euforia generalizada com a velocidade de recuperação da indústria na primeira metade de 2021, acima das expectativas, ainda não é tempo de dar o ano como ganho. A disseminação da variante Delta, o ritmo da vacinação mundial, a ‘saga’ do certificado digital, mais os avanços e recuos nas restrições pandémicas e no uso de máscara são as variáveis que deixam tudo em aberto. Resta-nos viver um dia (trimestre ou semestre financeiro) de cada vez. Até porque a pandemia vai continuar a definir o futuro.