Pobre Piloto desconfiado dos homens

A civilização acabou com a glória animal do meu tempo que era o cão vadio. Naqueles dias, eram muitos os cães vadios que, sozinhos ou em matilha, deitados à sombra das árvores perto do campo da bola, esfocinhando a terra dos canteiros, guardando as entradas dos prédios ou espreguiçando-se molemente na relva na modorra das três da tarde, dominavam as ruas do bairro e, na irregularidade dos seus hábitos, lhes davam uma impressão de movimento contínuo e de vida.

Rafeiros sujos e escanzelados, de fome e sede perpétuas, viviam de sobras e restos trazidos em sacos de plástico transparentes que alguns vizinhos depositavam em tupperwares velhos ao lado de malgas de água que os cães disputavam ordeiramente graças a uma instintiva noção de hierarquia, nem assim perdiam o aspeto emancipado.

Raros eram os que dormiam em casa. Uns dormiam à porta de supostos donos, estirados nos tapetes ásperos, menos para guardar a casa do que por hábito e lealdade, entregues aos seus modestos sonhos de cão, às circunvoluções dos seus cérebros indecifráveis. Outros, ao fim do dia, recuavam para os arredores, recolhiam às hortas e às garagens de madeira, abrigavam-se em lugares que só eles deviam conhecer e, a meio da manhã, já se passeavam pelo bairro, acompanhando naquele trote famélico e enganadoramente desinteressado as senhoras que, de alcofas de vime na mão, faziam compras nas barraquinhas que arremedavam um mercado. Faziam-lhes companhia com os olhos na recompensa e quando a recompensa não vinha, em forma de osso ou vísceras, não protestavam: seguiam os seus itinerários insondáveis, os seus trajetos aleatórios, livres.

Só o instinto puro os vergava. Como nos divertíamos ao ver as matilhas perseguindo cadelas no cio em circuitos ziguezagueantes, desenhando no chão percursos que tinham o seu quê de alados, das repentinas mudanças de direção de que só os bandos de pássaros pareciam ser capazes. De uma certa fidalguia nas restantes ocasiões, a fidalguia rafeira dos cães vadios, eram, naqueles momentos em que o instinto a tudo se sobrepunha, guerrilheiros sonâmbulos, marinheiros enlouquecidos pelo canto silencioso das fêmeas.

O “Leão”, cão ruço, donde a alcunha, e de grande porte, era o soba daquela tribo, estatuto reconhecido pelos seus parceiros de espécie e pelos humanos, que, não obstante o seu temor de foguetes e trovões, identificavam ou projetavam nele certas virtudes de liderança, uma proeminência física e moral. Esse não tinha mesmo dono porque ninguém se atrevia a reclamar para si a propriedade de um animal tão majestoso e imponente. Mais do que um cão vadio, era um cão comunitário, a mascote do bairro, pertencia-nos e representava-nos.

Mas o cão que mais recordo ao fim destes anos todos é o “Piloto”, cujos donos eram os meus vizinhos do quinto andar. Apesar da pertença inequívoca, era o mais vadio dos cães. Não vinha quando o chamavam, fugia quando corriam para ele, subia as escadas do prédio cosido às paredes, desconfiado, para que não dessem por ele, sempre à espera de um pontapé no lombo, de o escorraçarem. Via-se que conhecia bem a maldade dos homens e que, apesar de aceitar as dádivas dos donos, não confiava neles. Era esquivo, de uma mansidão distante e derrotada. Muito velho e debilitado, ao subir os lanços até ao quinto andar coxeava e, nos últimos tempos de vida, deixava a sua marca: um pingo de sangue a cada dois degraus. Até que um dia, que dia foi esse já não posso precisar, os pequenos e perfeitos círculos da sua doença maligna desapareceram das escadas e nunca mais vimos o infeliz “Piloto”.

De vez em quando, sendo o vento propício, o ar da noite traz-me à janela os latidos a um tempo alegres e desesperados dos cães do canil. Municipalmente alimentados e remetidos aos cubículos de cimento de onde veem, através das grades, os seus companheiros de infortúnio, são exemplares de uma espécie que evoca, mas já não coincide por completo, os cães vadios da minha infância, o “Leão” majestoso com medo de trovões e o pobre “Piloto” desconfiado dos homens.