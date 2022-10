Luxo em amor de verão

Uma das evidências que a pandemia está a mostrar é que aquilo que tínhamos como verdade absoluta não é assim tão sólido. Uma das ideias associadas ao luxo, de algo que perdura, está a ser posta em causa este verão com a aposta massiva em lojas efémeras. O formato pop-up há muito que é seguido, mas agora está com um novo fôlego.

A abertura de pontos de venda sazonais vem, porém, a reboque de uma certeza que a covid-19 solidifica: as marcas têm de estar onde os consumidores estão. Com a abertura progressiva das viagens internacionais, a vacinação a todo o vapor e o início da época de férias, os locais de veraneio são o destino mais desejado. Pelo mundo em geral e, por arrasto, pelas marcas de luxo em particular.

A Dior é a que está em périplo mais intenso, com mais de uma dezena de pontos de venda temporários onde a coleção Dioriviera é a atração. As peças disponíveis (vestuário, calçado e acessórios de praia) estão ajustadas aos destinos onde está instalada (Mykonos, Ibiza, Bodrum, Porto Cervo, Capri, Portofino, Saint-Tropez, Cannes, Mónaco, Montecito e Hamptons, por exemplo).

Até à data, Portugal não entra na ‘caravana’ Dior, nem as principais lojas de luxo locais (Stivali, Loja das Meias, Fátima Mendes e Fashion Clinic) vão aderir a este ‘amor de verão’, que tem as suas dificuldades. A maior de todas é a logística e a necessidade de planeamento para encontrar o espaço adequado, desenhar o conceito, contratar e treinar colaboradores temporários, e selecionar e expedir os produtos a pôr à venda.

Apesar dos obstáculos, a Comporta acolhe, desde o início de julho e até ao final do verão, um espaço onde não entram as grandes marcas multinacionais, privilegiando antes aquelas que têm a medida do que é o ‘novo’ luxo. Instalada num antigo Posto Fiscal - que ganha nova vida no âmbito do Fundo Revive Natureza do Turismo de Portugal -, a The Life Juice X Comporta está focada em enaltecer os produtos e as marcas nacionais, que tenham um cunho local, artístico ou artesanal.

O conceito não apanha a ‘onda’ das pop-ups das marcas de luxo internacionais, em zonas balneares de referência. Há vários anos que está na cabeça de Isabel Costa, curadora do projeto e fundadora da marca de estilo de vida The Life Juice, que até agora se materializava com a produção de pijamas sofisticados, para usar na rua. A Comporta é desde sempre o local que Isabel Costa idealiza, por se tratar de um destino internacional exclusivo, onde é possível elevar o patamar onde o ‘Fabricado em Portugal’ é percecionado e projetá-lo lá fora.

Marcas históricas - Viúva Lamego e vidros Marinha Grande – partilham o antigo Posto Fiscal com outras mais recentes, como a Ignae (cosmética), a Vava Eyewear (óculos) e a Cordoa (sandálias), a par com produtos do distrito de Setúbal e peças em colaboração com artistas e artesãos da região, com o design de Isabel Costa. O foco no local abrange ainda o trabalho do fotógrafo baseado em Setúbal, Pedro Narra, a Comporta Perfumes e a cerâmica de Azeitão.

O objetivo é que a The Life Juice X Comporta evolua e não seja como os amores de verão. Encerra as portas com o fim da estação quente, para que o antigo Posto Fiscal da Comporta seja sujeito a obras de conservação e adaptação, reabrindo antes do verão de 2022. Mesmo não sendo uma estratégia deliberada, esta loja temporária funciona como aquilo que as marcas de luxo mais procuram em tempo de pandemia: testar novos formatos de retalho que possam dar origem a pontos de venda permanentes ou intermitentes (verão, Natal/Ano Novo, Páscoa, etc).

A oportunidade é sinalizada durante o confinamento, com a relocalização de famílias em casas de férias e o crescimento da procura de primeiras habitações fora dos centros urbanos. Com o levantamento progressivo das restrições, há outro sinal a seguir: estamos fartos de fazer compras na Internet, a vontade de regressar à cidade é pouca e o desejo de aproveitar o verão é grande. Estão reunidos os ingredientes que levam as marcas de luxo a procurar um formato que acompanhe estas variáveis e que diversifique a oferta de retalho físico, com um risco e investimento menores do que com uma loja permanente.

A Prada é a que tem a abordagem mais abrangente e experiencial, com pop-ups decoradas em função de temas (Garden, Coast, Moutain e Snow), que celebram a tão desejada vida ao ar-livre. A maioria encontra-se nos Estados Unidos (Nova Iorque, Dallas, Miami e Los Angeles) e os produtos à venda são selecionados em função da localização. Os Estados Unidos, aliás, são o país para onde as lojas de luxo temporárias estão a rumar em força, para contornar os avanços e recuos nas entradas e saídas em alguns países europeus, habituais destinos de veraneio de norte-americanos endinheirados.

Na Europa - a par com França, Grécia e Itália - outro ‘quartel-general’ de pop-ups é em Espanha, a localização mais próxima para quem se encontra em Portugal. A Chanel estreia-se com a primeira loja temporária no país, entre Marbella e Porto Banús, nos jardins do Marbella Club Hotel, criado em 1954 pelo príncipe Alfonso von Hohenlohe, como um clube privado com 20 quartos para receber os seus amigos aristocratas e celebridades. Até setembro, terá à venda as coleções Chanel de pronto-a-vestir de verão, Métiers d’Art e Coco Beach.

A primeira vez em Espanha da Louis Vuitton, em modo efémero, é em Ibiza, com um ponto de venda na marina que replica um aquário, onde no interior se encontra declinado o imaginário da ilha (mar, praia, sol, verão e a lagartixa típica das Baleares). Os artigos disponíveis cumprem a expetativa da localização: a coleção cápsula feminina para este verão e a edição limitada ‘OnTheGo Ibiza’ da carteira Sac Plat, em ráfia e pele e a dita lagartixa, que é o ícone de Ibiza, entre outros.

