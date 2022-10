— Quando morreu, a tia Rosa não deixou nada – disse-me.

Fomos à casa onde o Dário passou a infância e o início da juventude antes de pôr o pouco que tinha numa mala velha de cabedal que o sr. Emílio lhe dera – jurava que a trouxera de Angola e atribuía-lhe um significado especial – e desaparecer do bairro numa manhã chuvosa de abril julgando que só voltaria ali quando tivesse tanto dinheiro que não se importasse de atirar notas do 5º andar sem marquise onde vivera. Voltou, mas sem o camião de notas que queria distribuir pelos pobres e esfregar na cara dos invejosos. Voltou com menos do que partira.

A mala de cabedal tinha-a perdido nas deambulações por Espanha, talvez numa pensão em Valência, no terminal de autocarros de Benidorm ou num dos aparthotéis que dividia com amigos portugueses, argelinos, marroquinos e aqueles a quem os espanhóis depreciativamente chamavam “sudacas”, imigrantes latino-americanos que se diferenciavam dos outros por serem mais resistentes e convictos de que a sua história não acabava ali. Os outros há muito tinham assumido como modo de vida a derrota e a fuga contínua.

À exceção dos portugueses, alguns dos quais Dário conhecia do bairro, com os outros fazia-se entender com recurso ao portunhol. Mas não precisavam de trocar muitas palavras porque a linguagem do abandono e da sobrevivência é universal e quem a sabe ver nos olhos dos outros não precisa de dicionário. Quase nenhum dos rapazes conhecia os pais e os poucos que conheciam desejavam não ter conhecido. Como chegavam ali em fuga de alguma coisa ou de alguém, a primeira expressão que se lhes notava quando percebiam que aquele era um lugar seguro ou, pelo menos, não tão perigoso quanto outros, era de alívio.

Um dos sul-americanos, um indiozinho fibroso do Equador, que vendia a toda a gente as suas teorias políticas e livros sobre arte indígena pôs ao grupo o nome de “Huérfanos de Benidorm”. Quando estavam em grupo raramente falavam das vidas anteriores porque adivinhavam que a partilha rapidamente se tornaria num concurso mórbido de desgraças e o ódio que tanto se esforçavam por esconder subiria, incontrolável, à superfície. Preferiam pensar que tudo o que a vida lhes tirara ou nunca lhes dera servia para viajarem mais leves.

Guaya, o equatoriano, tinha um fundo religioso, profético. Quando falava todos o escutavam e essa virtude, que aprendera a explorar desde criança para liderar e cultivar um ascendente sobre os outros, convenceu-o de que tinha a grandiosa missão de encaminhar aqueles rapazes para a senda do trabalho honesto e da decência, fazendo a apologia da consciência política e do sacrifício o que nem sempre condizia com o ambiente e o deixava quase sempre a falar sozinho ou para o seu único ouvinte, Dário, enfeitiçado pela melopeia do profeta que, desanimado por não arrastar mais fiéis para o seu culto, regressava melancolicamente à leitura dos livros de arte indígena e, num período em que se afastou dos outros, ao estudo de uma língua escandinava.

Ingénuo, Dário era dos poucos que falava sobre o seu passado e fazia-o com um tal encanto e emoção que quem não o conhecesse nunca poderia imaginar as dores que sentira e o quanto sofrera lá no bairro. Feridas, mágoas e dores cujo nome nem sequer sabia, que nem tinha a lucidez de perceber que eram a raiz da sua miséria. Diluía tudo nas boas recordações da infância que, apesar de tudo, guardava. Era essa a única censura que fazia ao destino e que partilhou comigo no dia em que, depois de tantos anos pelo mundo, voltou à casa onde cresceu: já que lhe tinha calhado aquela infância de merda sem que nada lhe tivesse sido perguntado, ao menos que não o tivessem expulsado de lá sem o ouvirem. Porque, mais merda, menos merda, era a infância dele.