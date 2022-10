A estranha força de José Sócrates

“Já não tenho paciência para o Sócrates”, pensei eu para com os meus botões antes da entrevista que o antigo primeiro-ministro deu à TVI. E, no entanto, à hora marcada lá estava eu, antecipadamente condoído pelo jornalista, ainda para mais José Alberto Carvalho, a quem parece faltar o espírito feroz para tais cavalarias e combates. Esperava eu alguma revelação? Não esperava. Esperava eu que José Sócrates mudasse o discurso e reconhecesse a sua culpa? Como, se dias antes um juiz deixara cair a maioria das acusações que sobre ele pendiam? Então do que é que eu estava à espera quando me sentei para ver a entrevista de Sócrates?

Estava à espera do que vi. Sócrates. Apenas ele. Um espetáculo de som e fúria e indisfarçada impaciência. A força de um exército concentrada num só homem, mas a força de um exército a bater em retirada, a energia da fuga e do pavor aproveitada para mais uma encenação de resistência. Ele recua, recua, recua e quanto mais recua mais parece inamovível na defesa do que julga ser o derradeiro baluarte. Como não tem para onde ir, fica ali, heroicamente derrotado, a guardar as muralhas de uma cidade que já foi saqueada.

Se nada há para defender, o que defende José Sócrates? Uma imagem, uma versão, um simulacro, um paraíso perdido. Aquele tempo em que graças aos fatos Armani (o jornal Público comparava-o a Cary Grant), à agressividade que animava as hostes e infundia terror nos adversários e que, em geral, no político sinaliza a vontade de fazer, a arrogância eficaz dos eleitos e a sujeição dos princípios à ação, encarnava a reinvenção do líder socialista depois da tibieza guterrista e do clima mastodôntico e obsoleto do reinado breve de Ferro Rodrigues. Sócrates era a juventude, a ousadia, o reformismo; limpo, saudável, em forma (como esquecer o único político português que, aos quarenta anos, se gabava de usar o mesmo número de calças que usava aos vinte?), era a personificação perfeita do político moderno.

Esperto, elegante e de esquerda, mas de uma esquerda, digamos, fluida, capaz de pegar nas bandeiras fraturantes do Bloco e, ao mesmo tempo, piscar o olho ao centro, aos órfãos do reformismo cavaquista, do novo homo Portucalensis entretanto apanhado de tanga no pântano, Sócrates conseguiu o que nenhum outro socialista, antes ou depois dele, alcançou: a maioria absoluta. E é nesse triunfo inédito e até agora não repetido, triunfo que escapou a líderes mais carismáticos, mais inteligentes e mais maquiavélicos, que Sócrates pensa quando reage, como ontem reagiu, à sentença inapelável dos seus antigos camaradas.

Até há poucos dias, Sócrates encontrava-se aprisionado naquele limbo entre a política e a justiça que era, na verdade, um círculo infernal especialmente inventado por António “Pôncio Pilatos” Costa para o albergar, arrumar o assunto e evitar que pelos pecados do antigo líder todo o partido pagasse. Sócrates olhava para o que foi o seu partido e via homens e mulheres, alguns dos quais o tinham servido com abnegação, equilibrados num arame moral insustentável: ninguém o renegava e ninguém o defendia.

Essa estratégia durou e funcionou até à declaração pública de Fernando Medina, a quem coube o privilégio duvidoso de ser o primeiro a fazer sangue. Sócrates, liberto dos constrangimentos que a moderação cínica e equidistância suspicaz de Costa o forçava, saltou do limbo e atacou sem pejo: reduziu Medina ao estatuto de “personagem”, títere do “mandante”. Essa fúria veio blindada pelo orgulho na medalha que nenhum outro socialista ostenta: a da vitória eleitoral absoluta, total, abrangente.

Porque aquela força, se não pusermos em cima da mesa distúrbios psiquiátricos, terá de vir de algum lado. A lenda do cofre da mãe, a narrativa do investimento educativo em Paris, a possibilidade alucinante de o patético Carlos Santos Silva ser afinal o arquiteto de um esquema que visava nada mais do que comprar a personalidade do primeiro-ministro, todas estas notícias “abracadabrantes”, para usar expressão do agrado de Sócrates, que provocam no cidadão comum um riso incrédulo, parecem cumes insuperáveis de ridículo. E, no entanto, ele move-se. E esperneia. E recua dando a entender que ataca. E ataca fingindo recuar. Há nele uma força estranha, demoníaca e genial, daemon e genius (era ao seu demónio, ao seu génio, que o filósofo Sócrates atribuía as suas ações arrevesadas). Poucos acreditam nele. Poucos lhe resistem.