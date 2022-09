Posso dar uma volta?

Ontem, peguei na bicicleta e pedalei, pedalei, pedalei, até chegar à infância. Foram três quartos de hora e 37 anos. Das primeiras pedaladas nas traseiras do Bloco 63, com o meu avô a segurar o selim, às voltas ao bairro – de um lado descia-se, passava-se pelas lojas e os cafés, do outro lado era a subir, subida íngreme de cascalho e pó –, das descidas suicidas na estrada das Fontainhas, esburacada e torta, às viagens ao pinhal com os pneus atascados na areia, da liberdade de andar sem mãos às quedas fenomenais que nos punham a soprar a pele dos braços rasgada pelo asfalto.

