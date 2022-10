Estes objetos viajam sem sair de casa

Uma das consequências da pandemia e do ‘fique em casa’ é a transferência do mundo para o lar. Seja com a convivência em família, como com a entrada (mais ou menos limitada) de visitas no espaço privado. Não é de estranhar, por isto, o aumento da procura e da oferta de tudo o que eleve a vivência em confinamento.

É sem saber que o famigerado 2020 nos iria fechar em casa que um casal franco-brasileiro residente em Lisboa decide, há dois anos, criar uma coleção de tabuleiros de luxo. Mas já é com a evidência da vida doméstica em crescendo que Lucila e Ludovic de la Bédoyère estão a preparar a expansão para novas gamas de produtos. Os futuros serviços de jantar e têxteis contam com o saber fazer português, ao contrário dos tabuleiros pintados à mão e lacados no Vietname.



d.r.

As estrelas da nova marca Côco Gin são, porém, os ditos tabuleiros. Não só pelas técnicas ancestrais, a edição limitada a 40 unidades e os preços acima dos quatro dígitos, como por fazerem viajar no tempo e no espaço. Comecemos por aquele que está quase esgotado e que é também, curiosamente, o mais caro. Inspirado em Lucrécia Bórgia, o modelo Poison olha mais para o envenenamento de uma forma descontraída, do que a fama dramática da nobre italiana. Retrata várias espécies de aves e pássaros, que representam uma bebida alcoólica ou cocktail, remetendo para a arte de bem beber.

d.r.

A estética da ilustração científica da fauna e flora, característica do século 18, é comum aos quatros modelos e reflete o fascínio de Lucila de la Bédoyère por esta técnica. Já o foco na materialização de narrativas de personagens históricos em tabuleiros de servir resulta da missão inicial da Côco Gin, que começa por ser criada em Londres, como uma empresa de desenvolvimento e estratégia para marcas de decoração e moda. Os restantes três modelos seguem a mesma lógica e cada um deles tem enredos igualmente pouco convencionais. O Étoile reproduz um mapa celestial e é inspirado no astrônomo dinamarquês do século 16, Tycho Brahe, que perde o nariz num duelo por causa de um problema de matemática.

d.r.

O Kingmaker, por seu lado, é um tributo às figuras de bastidores que manobram o poder, como conselheiros e chefes de gabinete, e que são ‘fazedores de reis’. A ilustração com uma espécie de enguias traduz estas personalidades, hábeis na manipulação de segredos e de oportunidades. O Casati tem características menos políticas e mais mundanas e retrata a excêntrica marquesa italiana, Luisa Casati, conhecida pelo estilo de vida boémio e por se passear nua nos labirintos venezianos, envergando apenas um casaco em pele de leopardo. Além do certificado de autenticidade, cada tabuleiro inclui um documento com as respetivas histórias. Um extra que funciona como tema de conversa entre os convidados, reunidos em torno deste objeto símbolo do ato de receber.

d.r.

As peças serem feitas no Vietname (pelas mãos dos mesmos artesãos que produzem as peças lacadas da Hèrmes), através de 32 passos e da aplicação de mais de 20 camadas de laca extraída da resina do caju, num processo que demora 100 dias a concretizar, são outros dos aspetos que conferem a estes tabuleiros características para lá do meramente utilitário. Por um valor extra está disponível ainda um suporte, que permite transformá-los em mesas de apoio ou numa peça de decoração. Produzidos em latão numa oficina em Lisboa, estes pés em cruz são a primeira das várias futuras criações da Côco Gin, fabricadas em Portugal.

Serviços de jantar em porcelana, velas e cinzeiros em cerâmica e linhos com rendas e bordados são os próximos passos, alargando a oferta para artigos de mesa, cama e banho. Disponível, para já, está a coleção de tabuleiros, apenas no site de comércio eletrónico da marca, com entregas em todas as localizações do mundo. No longo prazo o objetivo é ter uma loja própria em Lisboa, com a prioridade na expansão internacional, assim que a pandemia o permita. Na bagagem, a marca já tem o convite para participar em Paris na mais importante feira profissional de decoração e interiores, a Maison&Objet, em setembro. Para a Côco Gin, Portugal e a casa são o centro do mundo e o ponto de partida para histórias e paragens longínquas.

Côco Gin

https://cocogin.com

hello@cocogin.com