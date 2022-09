Covid-19. Saiba como e onde pode (ou não) esquiar esta temporada

Na cabeça dos portugueses, e dos europeus em geral, ainda está o facto de o surto de coronavírus ter acelerado com o regresso a casa dos esquiadores, que, em fevereiro, estiveram em estâncias de desportos de inverno, em particular nos Alpes. Pois que, 10 meses depois (e com a covid-19 a continuar a não dar tréguas), alguns resorts nos países europeus com áreas esquiáveis nesta cadeia montanhosa estão, novamente, disponíveis. Com ou sem acesso às pistas e mais ou menos restrições.

