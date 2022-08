Rejuvenescer: a próxima palavra mais pesquisada na pandemia?

A tendência não é de agora, mas está a ganhar velocidade com a pandemia. A oferta e a procura de tratamentos de beleza altamente tecnológicos crescem, quando a intuição indicaria precisamente o contrário. O surto de coronavírus agrava-se e, com ele, agrava-se a crise económica, o desemprego e a perda de rendimentos. A racionalidade diria que a beleza e (mais ainda) os tratamentos de rejuvenescimento com dispositivos sofisticados não seriam uma prioridade, nem teriam espaço nos orçamentos familiares.

Os dados de vendas dos principais grupos de cosmética desde o início da covid-19, em Portugal e lá fora, já indicam uma corrida aos tratamentos de beleza em casa e ao consumo de cremes e afins. Com o desconfinamento, há um derivado desta predisposição, com a expansão da estética para um território ainda mais surpreendente. Já perdi a conta aos comunicados de imprensa que recebo, nos últimos meses, com notícias de abertura (ou expansão) em Portugal de clínicas de beleza e estética. E, de acordo com a imprensa internacional, o fenómeno não é apenas local, o que se pode justificar com a ânsia mundial por bem-estar e o dinheiro disponível que não é gasto em férias e vida social.





cátia alpedrinha

Filipe Silva, porém, não descobre este nicho com a pandemia, mas confirma o seu potencial assim que temos ordem de soltura para voltar a andar na rua. O ex-maquilhador profissional (convertido em especialista em estética tecnológica e empreendedor) encontra a sua ‘segunda vida’ há três anos, quando se cruza com a Opatra London. Esta marca britânica de clínicas e dispositivos de beleza acaba por ser o motivo que o leva a abandonar, definitivamente, a maquilhagem de figurantes e modelos em anúncios publicitários. Na época (bem como agora), o mercado publicitário não atravessa os melhores dias e a beleza (em particular a que recorre à tecnologia), pelo contrário, dá sinais de expansão.

Hoje, é o representante exclusivo em Portugal da insígnia presente em 33 países e está à frente do Opatra Wellness By Filipe, em Lisboa, inaugurada em plena pandemia. Nesta clínica, aos procedimentos com equipamentos profissionais soma-se a venda de dispositivos que permitem replicar os tratamentos em casa, bem como dos respetivos cremes a aplicar. É a união dos universos que se estão a revelar como um ‘novo luxo’ crescente. A estrela da marca britânica é uma máscara facial com 228 luzes LED e coberta de ouro, que promove a circulação sanguínea e a produção de colagénio, atuando nas rugas, inflamações e efeitos do sol. Tudo começa, porém, com uma avaliação prévia da pele, através de uma máquina com luzes WOOD, com um comprimento de onda que avalia a informação contida nas células, nos três níveis da pele: epiderme (a superfície), derme e hipoderme.

cátia alpedrinha

Apesar de o meu rosto, aparentemente, não ter sinais de envelhecimento muito evidentes, o veredito final não é dos melhores: pele de 54 anos (tenho 48…). Há poros abertos, inflamação, textura irregular e manchas (muita hiperpigmentação e melasma), com um resultado menos mau a nível da produção de colagénio, o que evita a flacidez. Derrotada, entrego-me nas mãos de Filipe Silva e da ‘estrela’ da Opatra, a Cleo Gold Mask, e a um tratamento antioxidante. Primeiro, um peeling de limpeza e regeneração celular com massagem com escova, seguido de estimulação e levantamento da musculatura cutânea. Está preparada a base do processo de hidratação da pele com uma ampola de colagénio, que será reforçada com a colocação do dispositivo (semelhante a uma máscara de Carnaval), no rosto e pescoço. As 228 luzes LED, que produzem calor e ativam e estimulam a produção de colagénio, são o penúltimo passo, que é efetuado em dois ciclos de 10 minutos. No final, a terapia a frio fecha os poros e tonifica.

O que posso dizer (e que não é válido para a maioria dos tratamentos de beleza, que exigem uma repetição prolongada) é que as manchas cutâneas de hiperpigmentação e de melasma ficam visivelmente bastante atenuadas e o rosto menos baço. Não sei se de forma duradoura… Resultados de longo prazo e reversão do estado geral da pele, esses, podem demorar de quatro a seis meses de vindas à clínica. Há mais intervenções que contribuem nesse caminho. Filipe Silva destaca o ‘Botox Like’ que, como o nome indica, replica o efeito do botox sem ser invasivo, nem necessidade de um período de recuperação. Aqui, é utilizada a radiofrequência, que estimula os tecidos provocando um efeito tensor e de preenchimento. O ‘Lifting Surpreendente’ recorre às técnicas de mesodermal, diatermia e vácuo, que estimulam a capacidade de reprodução celular, o reposicionamento muscular e a elasticidade, entre outros benefícios.

cátia alpedrinha

A missão da Opatra não é ficar-se pelo que acontece nas quatro paredes da clínica. Complementa estes tratamentos com a utilização das versões domésticas dos equipamentos profissionais, engrossando o mercado global de aparelhos de beleza, avaliado em 39,1 mil milhões de dólares (€33,2 mil milhões), em 2018, e que chegará aos 107,2 mil milhões de dólares (€100 mil milhões), em 2024, segundo os dados da Vynz Research, citados na ‘Vogue Business’. Há de tudo um pouco para levar para casa, da máscara revestida a ouro, a dispositivos anti-envelhecimento, de firmeza do pescoço, anti-olheiras, remoção de células mortas e volume de lábios, entre outros, passando por máquinas para o corpo que reduzem a celulite e a gordura. Luxo, em pandemia, pode não ser só fintar o vírus, mas também aparentar (e sentirmo-nos) o melhor possível.

Opatra Wellness By Filipe

Rua José Estevão, 2C

1150-202 Lisboa

Tratamentos a partir de €60 (decote e pescoço) até €180 (rejuvenescimento + ‘Botox Like’)

Dispositivos a partir de €390 (contorno de olhos) até €16 mil (máscara de ouro)

De 2ª a 5ª feira das 10h às 19h

6ª feira das 10h às 20h

Sábado das 10h às 13h

Tel: 918 173 964

www.opatra.com