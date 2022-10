Filantropia: o velho novo luxo

Parece que 2020 instituiu setembro como o mês em que alguns dos maiores bilionários do mundo decidem tratar de assuntos filantrópicos. Seja para anunciar a entrada no The Giving Pledge ou, pelo contrário, dar como encerrada a atividade de fazer o bem à humanidade. Num caso ou no outro, na verdade, a filantropia há muito que está ligada àqueles que têm contas bancárias infinitas. Enquanto doadores ou como um estilo de vida.

Portugal acaba de integrar o movimento fundado pelo casal Bill/Melinda Gates e Warren Buffet, que pretende convencer os mais ricos do planeta a doar mais de metade das fortunas pessoais, como contributo financeiro para a resolução de alguns dos problemas mundiais. José Neves, fundador da Farfetch (avaliada em mil milhões de dólares/€852 milhões) é a mais recente entrada no The Giving Pledge e compromete-se a entregar dois terços da sua fortuna, através da Fundação José Neves. Fica-se por saber se isto trata-se de uma transferência bancária, pura e dura, ou se inclui a passagem da sua participação na Farfetch para a fundação que leva o seu nome.

Esta questão (de menos importância para os estudantes que irão ser apoiados com estes fundos) coloca-se por não ser incomum entre os maiores que abrem mão do que amealharam, como Chuck Feeney. Este filantropo, que se destaca igualmente no mês de setembro, é co-fundador da Duty Free Shoppers, gigante retalhista que controla a rede ‘duty-free’ em aeroportos internacionais. Em 1982, no apogeu do negócio, o bilionário norte-americano de origem irlandesa, transfere as suas ações na Duty Free Shoppers para a fundação Atlantic Philantropies. Os mais cínicos poderão pensar que se terá tratado de uma manobra empresarial, com os benefícios fiscais que lhe estão associados, mas Chuck Feeney tinha um plano mais elaborado e de longo prazo.

Há cerca de 38 anos, o bilionário (que é a inspiração do casal Gates e de Warren Buffet na constituição do The Giving Pledge) decide canalizar 8 mil milhões de dólares (€6,9 milhões) da sua fortuna para causas sociais e políticas, como a paz na Irlanda do Norte ou a modernização do sistema de saúde no Vietname, sendo que a maioria (3,7 mil milhões de dólares/€3,2 mil milhões) é empregue na educação, incluindo os mil milhões de dólares direcionados para Cornell, a universidade em Nova Iorque onde estudou. Direitos humanos, mudanças sociais, o fim da pena de morte nos Estados Unidos e o Obamacare são algumas das causas que apoiou ao longo dos últimos 38 anos, destacando-se por estar do lado de lutas mais associadas à esquerda, o que é pouco comum entre os mais ricos do mundo.

pascal perich

A frase anterior é escrita no passado, deliberadamente, porque a 14 de setembro, Chuck Feeney assinou o documento que dissolve a fundação Atlantic Philantropies e dá como encerrada a sua atividade filantrópica. O objetivo definido nos anos 1980, de doar 8 mil milhões de dólares, está concretizado e os seus cálculos já apontavam o ‘fechar da loja’ para 2020. Em 2012, no entanto, revela à ‘Forbes’ que pôs de parte 2 milhões de dólares (€1,7 milhões), como ‘pé-de-meia’ para a reforma pessoal e da sua mulher. Se o mais comum entre os muitos ricos é canalizar as fortunas para caridade depois de mortos, Chuck Feeney é desde sempre seguidor da filosofia de doar em vida, criando o conceito Giving While Living.

Para o co-fundador das lojas ‘duty-free’ o desapego dos bens materiais é bastante fácil. É conhecido pela vida espartana, sem posse de carros nem de propriedades, viajando sempre em classe económica, mesmo quando os familiares e colegas de trabalho vão no mesmo voo em executiva. Consta também que tem apenas um par de sapatos e que carrega documentos importantes num saco de plástico. Chega a tentar seguir um estilo de vida com luxos, mas concluiu que isso não era para ele. O alarido em torno do bem que pratica também não é o seu estilo, preferindo fazer os donativos anonimamente, revelados agora com a dissolução da sua fundação.

O perfil e percurso singulares de Chuck Feeney destoam não só dos que doam depois de mortos, como daqueles que fazem disso um estilo de vida. É praticamente infinito o número de eventos, galas e jantares de caridade que reúnem milionários um pouco por todo o mundo, com o objetivo de angariar fundos para determinadas causas. Em hotéis de luxo ou em propriedades privadas com o mesmo perfil, pagam-se valores acima de milhares de euros para marcar presença naquilo que é apelidado como o crescente ‘parque de diversões’ dos multimilionários. Enquanto se faz caridade, há convívio com celebridades, refeições com estrelas Michelin, atuações de artistas internacionais e leilões de bens pessoais (de outros tantos milionários) ou oferecidos por marcas de luxo.

É neste contexto que ganha visibilidade em Portugal a gala amFAR, em 2017 no ultra-exclusivo e histórico Hôtel du Cap- Eden Rock, em Cap de Antibes (Sul de França). Will Smith, David Beckham e Paris Hilton, entre outros, marcam presença, mas não é por eles que este evento de luta contra a SIDA ganha dimensão na imprensa nacional. Eduane Danilo dos Santos, jovem estudante e um dos filhos mais novos do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, participa no leilão de um relógio Franck Muller, que arremata por €500 mil. Polémica à parte, a verdade é que os eventos filantrópicos encaixam naquilo que se denomina como o ‘novo luxo’, que se define (de forma genérica) pela opção por experiências, em detrimento de bens materiais.

Os estudiosos da indústria do luxo têm identificado o perfil que encaixa nesta tendência crescente e que engrossa a procura de galas filantrópicas, bem como o ‘abrir os cordões à bolsa’ para apoiar causas. Os ‘Borboletas’ são os consumidores de luxo menos materialistas, mais virados para as experiências (pessoais e sociais) e para o contributo para o bem comum, onde a filantropia é a opção mais evidente. Atualmente, a tendência cresce entre os endinheirados mais jovens, mas existe uma extensa minoria acima dos 50 anos com um histórico nesta área. Entre os pioneiros (no século 19 e início do século 20) encontram-se figuras de referência, como por exemplo, nos Estados Unidos, Andrew Carnegie e John Rockfeller, ligados à indústria do aço e do petróleo, respetivamente. A lista dos aderentes ao The Giving Pledge deixará para a posteridade os filantropos a recordar, no próximo século.