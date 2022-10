Conheça o creme usado por Kim Kardashian que vem dos Açores

O amanhecer tem a magia de deixar em aberto todas as possibilidades. Escondido por um manto de neblina matinal, o Vale das Furnas, em São Miguel, não anuncia de imediato o seu potencial. Descendo até à base da cratera do vulcão, rumo à povoação que lhe dá o nome (Furnas), fica claro que as coisas mais preciosas não se apresentam de forma óbvia e declarada. Na maioria das vezes.

É este raciocínio que (para mim) explica que só em 2010 (o primeiro relato sobre a existência do Vale das Furnas data do ano 1500) alguém tenha identificado a riqueza da biodiversidade desta localização, como ponto de partida do desenvolvimento de cremes de beleza. Há muito que as propriedades regeneradoras das águas ferruginosas (a nível da pele e dos ossos) atraem visitantes de todo o mundo a este local, onde os banhos nas caldeiras naturais de águas quentes e amarelas são o ex-libris.

A partida deste ponto até à concretização da Ignae (marca de cosmética de luxo com ingredientes do Vale das Furnas) dá-se com uma epifania. Miguel Pombo, natural de São Miguel e consultor na Bélgica ao serviço de marcas de cosmética, soma ‘dois mais dois’. Na época, uma marca internacional lança um esfoliante à base de areia negra: nos Açores, a areia é toda negra e não é utilizada com esta finalidade. Não é por aqui que arranca, no entanto, o seu projeto. O consultor formado em Ciência Política e Relações Internacionais (convertido em empreendedor) começa a estudar todas as hipóteses do ecossistema açoriano.

Depois da óbvia água termal das Furnas chega às vacas e ao menos óbvio colostro bovino, que está na base dos quatro produtos Ignae, bem como a camélia japónica (presente no parque Terra Nostra) e o mel dos Açores, um dos únicos lugares no mundo onde as abelhas não têm doenças, o que permite obter um mel sem contaminação de antibióticos. O colostro bovino é o elemento mais disruptivo, por estar menos popularizado na indústria da beleza e por ter exigido alguns anos de pesquisa até à estabilização da técnica que transforma o leite segregado pelas vacas no pós-parto, num pó que preserva os benefícios originais.

sara pinheiro

A exclusividade deste ingrediente prende-se com a escassez de produção, uma vez que é recolhida apenas a quantidade dispensada pela cria, de forma a garantir a sustentabilidade de todo o processo. Apesar de já existirem outras marcas a nível internacional que desenvolvem fórmulas cosméticas à base deste componente, o colostro das vacas dos Açores é mais rico porque estes animais crescem todo o ano em pastoreio. Isto faz com que estejam sujeitos à ação dos ventos marítimos do Atlântico Norte, o que fortalece o seu sistema imunitário, tornando-o mais rico em anticorpos e fatores de crescimento, aspetos que potenciam o resultado na pele humana.

O efeito da aplicação no rosto do primeiro leite materno, coadjuvado com os restantes ingredientes, parece não ser apenas uma evidência laboratorial. Os produtos são postos à venda no final de 2017 e, no ano seguinte, a esteticista das celebridades de Hollywood, Joanna Czech, elege a Ignae como uma das suas preferidas, integrando a marca açoriana no leque restrito de produtos que utiliza no rosto de estrelas planetárias. Numa publicação, no seu Instagram pessoal, Joanna Czech identifica a Ignae como uma das marcas utilizadas nos tratamentos faciais de celebridades como Kim Kardashian e Bella Hadid, entre outras, nos preparativos para o Met Gala, em Nova Iorque, em 2018. Miguel Pombo recorda como é que a ligação se dá. Começa por enviar os produtos, mas, logo de seguida, a ‘esteticista das celebridades’ faz uma encomenda.

rui soares

Neste momento, a Ignae tem apenas quatro produtos (complexo de dia, complexo de noite, complexo de olhos e sérum regenerador intensivo) e acaba de lançar uma máscara facial, com argila vulcânica e veneno de abelha. Todo o processo de investigação e desenvolvimento de fórmulas é feito em parceria com a Universidade dos Açores, num laboratório de biotecnologia, que retira o melhor das propriedades de cada elemento. Aqui, já estão identificados os novos ativos do ecossistema açoriano que irão dar origem a novos produtos. Os extremófilos (organismos que vivem em situações extremas) encontrados na caldeira das Furnas, que produzem péptidos que regeneram a pele em 48 horas, e as alforrecas do mar dos Açores (dos quais pode ser extraído o colagénio marinho) são dois dos elementos a adicionar às formulações dos cremes a ser lançados até ao final de 2022, num total de 31 novas referências.

Para já, os quatro produtos existentes já estão à venda um pouco por todo o mundo, em particular nos Estados Unidos, Médio Oriente e Ásia, além de Portugal, entre spa’s, armazéns e lojas de luxo multimarca. Em São Miguel, porém, é onde a experiência se revela de forma totalmente holística. A marca que herda o nome de uma pedra formada pela ação do fogo (a ígnea), existente nas Furnas e no arquipélago em geral, está presente no spa do hotel Terra Nostra, que está integrado no parque botânico com a mesma denominação. Por enquanto é possível fazer dois tratamentos (rosto e corpo) à base de colostro bovino, cujo elevado grau de proteínas, minerais e vitaminas, contribui para o acelerar do processo de regeneração da pele.

photographer: fernando resendes

Os 31 novos produtos que vão expandir a gama Ignae permitem aumentar o número de tratamentos disponíveis no spa do Terra Nostra, o único sítio nos Açores onde a marca está à venda. Miguel Pombo justifica a opção de exclusividade por se tratar de um hotel com uma mística associada, não só pela localização (o parque com quase 250 anos de onde os ingredientes Ignae são originários) como por ser o mais emblemático do arquipélago. A história do hotel de cinco estrelas, porém, começa bastante depois do parque botânico, iniciado em 1775, com a construção da Casa do Parque que serve de habitação aos donos da propriedade.

Este edifício é erguido em 1854 pelos Viscondes da Praia, os segundos proprietários do parque, que sucedem a Thomas Hickling, que se instala aqui no século 18. Fascinado com os fenómenos geotermais das Furnas, o bem-sucedido comerciante de Boston chega em busca de um local de descanso físico e de estímulo espiritual. É o também Consul Honorário dos Estados Unidos nos Açores quem constrói nesta localização, em 1775, uma casa de madeira, a Yankee Hall, que em 1854 é destruída para dar lugar a uma casa em alvenaria. A Casa do Parque é remodelada, em 1872, pelo Marquês da Praia e Monforte, filho do Visconde da Praia, após a morte do pai. Esta casa, atualmente, alberga as duas suites mais exclusivas do Terra Nostra.

O hotel propriamente dito é erigido numa zona adjacente à casa e é inaugurado em 1935, pela mão da Sociedade Terra Nostra, liderada na época por Vasco Bemsaude, empresário apaixonado por botânica que adquire toda a propriedade, incluindo a Casa do Parque e todo o jardim. Em 1989 é acrescentada uma nova ala, contínua ao edifício de 1935, e a última remodelação destas estruturas acontece em 2014. Já a Casa do Parque terá uma renovação que estará concluída em meados de 2021. Num momento em que a pandemia de coronavírus pede a procura de ar livre, a riqueza natural do parque é o centro do que está programado para os próximos tempos.

Depois das sucessivas expansões, em termos da introdução de novas espécies (nomeadamente árvores e flores) e do aproveitamento das caldeiras e dos cursos de água termal, é tempo de tornar o Terra Nostra num destino de bem-estar, físico e espiritual. O projeto idealizado por Simão Markovitch, neto de Vasco Bemsaude e diretor do hotel, é propor aos hóspedes atividades individualizadas de envolvimento com a natureza, como meditação com taças tibetanas (no parque e no tanque de água termal), circuitos de ginástica com um treinador pessoal e massagens ao ar livre, por exemplo. As práticas terapêuticas contemporâneas e os produtos de cosmética de luxo herdam e exponenciam o legado do vale da cratera vulcânica. Para lá da neblina do amanhecer.