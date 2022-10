Um tipo de comoção mais profundo do que a alegria (esta crónica não evita palavras proibidas aos comentadores de arte)

“This world is white no longer, and it will never be white again”

James Baldwin ‘Stranger in the Village’, “Harpers Magazine”, 1953

Quando passeio por uma cidade, não costumo prestar muita atenção às estátuas. Distraio-me a olhar para pessoas, casas, flores, céu, bichos, árvores, nuvens... Às vezes, tenho de voltar atrás para ver os monumentos. No entanto, nesta visita de fim de verão, dei por mim a reparar em estátuas. Foi a coisa mais inesperada que já vi em Times Square. O destaque publicitário foi, mais uma vez, para uma luminosa animação da Coca Cola — não sabia que havia um sabor “Orange Vanilla Zero Sugar” e tive o cuidado de não provar. Mas não foi esta novidade que me surpreendeu. Foi sim uma estátua equestre da autoria de Kehinde Wiley representando um jovem de ascendência africana trajando street style a rigor e montado a cavalo em pose de ataque guerreiro. O título é “Rumors of War” e combina com a minha memória de por ali ver um centro de recrutamento das Forças Armadas americanas.

Um excelente contraponto à estátua de Theodore Roosevelt à entrada do American Museum of Natural History, objeto de polémica devido ao facto de o cavaleiro branco estar ladeado por um afrodescendente e um nativo americano apeados. Uma placa junto à estátua e uma exposição no interior tentam elucidar ou mitigar a controvérsia surgida no âmbito da discussão e transformação em curso a respeito da remoção de estátuas de personalidades associadas a práticas racistas e criminosas, sobretudo nos estados do Sul.

Continuando a deambulação, aproveito o muito suave sol de setembro para caminhar ao longo de Central Park. Vejo a fachada do Metropolitan como nunca a tinha visto. Quatro estátuas da autoria de Wangechi Mutu ocupam os nichos que ladeiam a entrada principal do museu, que exibe a exposição “The NewOnes, Will Free Us”. “The Seated” são figuras de mulheres africanas inspiradas em iconografias Yoruba e com ecos das Cariátides do templo de Erecteion, na Acrópole de Atenas. Sentadas, imponentes na sua beleza, transmitem um sentido de grandeza que pode ser transformado num sentimento de orgulho em relação ao passado mas também ao futuro. É interessante imaginar as conversas que estas mulheres poderiam ter com o rapaz de Times Square.

Kehinde Wiley é um artista afro-americano de ascendência nigeriana que já tinha começado a ser famoso — graças ao estilo peculiar, inspirado nos ‘grandes mestres’, dos seus populares retratos de jovens latinos ou afro-americanos — quando foi escolhido por Barack Obama para lhe pintar o presidencial retrato. As pinturas parecem veicular sentimentos de orgulho e alegria. O orgulho dos retratados elevados à condição ‘real’ de objetos de consagração pictórica e também talvez o do autor e dos que o queiram partilhar, por concretizar uma tão simples e prestigiante quanto ‘real’ consagração de personagens exemplificativos de grupos sociais historicamente discriminados com base em ideologias racistas. A alegria resulta também da exuberância e generosidade do uso de cores, padrões, ornamentos e ‘decorações’ cuja vibração, vivacidade e contraste faz lembrar, por oposição, a imensa lista de tabus e preconceitos estéticos associados às ortodoxias modernistas mais redutoras.

Para lhe pintar o retrato de primeira-dama, Michelle Obama escolheu Amy Sherald, que apresentou uma notável série de novas pinturas — retratos na galeria Hauser & Wirth, em Chelsea. O orgulho e a alegria serão talvez os mesmos (explicáveis pelas mesmas razões), mas há aqui uma elegância, subtileza, sobriedade, simplicidade, pureza, beleza (para não evitar palavras proibidas aos comentadores de arte) que induzem um tipo de comoção mais profundo do que a alegria. Uma espécie de vontade de conhecer e ir viver para o pé daquelas pessoas.

