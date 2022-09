Já votei! E foi tudo diferente

Achei que ia ser um tédio votar uma semana antes de (quase) todos os portugueses, mas enganei-me redondamente. Foi diferente e pareceu-me tudo novo.

Comecei a descobrir diferenças logo que cheguei à porta da Câmara de Lisboa, por volta do meio-dia, e li os editais afixados com a distribuição dos 8594 eleitores pelas dez mesas de voto nesta capital de distrito, para o direito de voto antecipado em mobilidade. Somos 19583 pessoas em Portugal, e a ilha do Corvo é a circunscrição mais pequena, com quatro eleitores inscritos.

Atrás de mim (a ler os editais) um casal comentou "há muita gente que vai viajar", ao que respondi que ia apenas trabalhar e preferi votar sem stress.

Muita gente, e alguma confusão à porta da Câmara. Disse à senhora do dito casal que a mesa 7 começava com as Margaridas e acabava em Maria Salomé. Entrámos ao mesmo tempo no edifício – duas funcionárias diziam às pessoas para virarem à esquerda ou à direita, consoante o nome, porque a distribuição pelas dez mesas é por ordem alfabética – e perdi de vista o dito casal.

Só via gente à minha volta, as filas para as mesas misturavam-se, encontrei uma amiga que não via há séculos, e fui para a bicha (no meio de tanta descoberta volto à palavra usada na minha infância, antes das telenovelas brasileiras introduzirem a palavra fila no nosso uso corrente).

Três minutos depois percebi que eu (e outros) estávamos na fila errada, para as mesas 3, 4 e 5, porque de facto a fila para as mesas 7, 8, 9 e 10 cruzava aquela. Fiz inversão de sentido de marcha, e coloquei-me mais ou menos no mesmo sítio, virada noutra direção.

Percebi que ia votar na Sala do Arquivo e fiquei contente. É uma das salas mais bonitas da Câmara, cheia de história e bem recuperada... e eu gosto de bibliotecas e arquivos.

Voltei a encontrar o casal que vai de férias. A senhora que é Maria como eu ia para a mesa 7, e o marido para a 8, 9 ou 10. Ela tinha chegado à Câmara depois de mim, mas com a confusão de filas já estava à minha frente.

Ficámos no corredor que antecede a porta da Sala do Arquivo e, de X em X minutos, uma funcionária vinha chamar um grupo de quatro eleitores da mesa Y (7,8, 9 ou 10) para entrarem na sala. Esperei. Primeiro chamaram da 10, depois da 8 e depois foi a vez da 7 – a mesa onde votam as Margaridas e muitas Marias.

Quando chegámos à mesa fiquei a saber que a senhora se chama Maria Teresa. "Não é nesta mesa", diz uma das funcionárias encarregue de descarregar os nomes nos cadernos eleitorais. "É porque lá fora diz que nesta mesa os nomes vão das Margaridas às Marias Salomés".

Ficheiros alterados e votos selados

O funcionário que colocava os votos na caixa/urna da mesa 7, explicou: "Os ficheiros foram alterados durante a noite, tem de consultar os editais que estão ali naquele corredor". Comentei que tinha recebido um novo email sobre o voto esta manhã, que interpretei como mero lembrete.

Maria Teresa foi à procura da sua nova mesa de voto, e eu votei na 7. Entreguei o Cartão de Cidadão, disse os três primeiros nomes e o primeiro apelido, a funcionária localizou o nome, leu os restantes apelidos e entregaram-me o boletim de voto e um envelope com a indicação de meter o voto no envelope e fechar o sobrescrito.

Votei divertida como se fosse a primeira vez porque nunca tinha colocado o voto num envelope fechado, mas sim diretamente na urna. Também nunca tinha votado uma semana antes de toda a família e amigos o fazerem.

Saí da cabine de voto, voltei à mesa 7, e o senhor que colocava os votos na caixa/urna (que é uma caixa aberta) selou o meu voto com uma etiqueta que diz "República Portuguesa voto antecipado" e tem um código numérico.

Eu recebi um comprovativo com uma etiqueta igual, ou seja com o código que foi colocado a selar o meu voto.

Saí do edifício da Câmara de Lisboa mais de uma hora depois de ter entrado. Continuava cheio de pessoas de todas as idades; gente muito nova que vai viajar, outros menos novos que vão viajar, alguns (poucos) que têm de trabalhar, pessoas deslocadas da localidade onde estão recenseadas, e alguns idosos que precisam de apoio para se deslocarem aos seus locais de voto.

Em Lisboa, há 8594 eleitores inscritos para votar este domingo para as eleições Europeias. No Porto são 3014, em Aveiro 628, Beja 181, Braga 832, Bragança 97, Castelo Branco 272, Coimbra 1114, Évora 391, Faro 682, Guarda 183, Leiria 511, Portalegre 148, Santarém 277, Setúbal 646, Viana do Castelo 270, Vila Real 228 e Viseu 391.

Na Madeira são 515 e em Porto Santo 49. Na ilha das Flores 12, Corvo 4, Santa Maria 16, São Miguel 316, Faial 43, São Jorge 13, Pico 18, Graciosa 13 e Terceira 125.

Dito de outra forma, há 19583 que aproveitaram a nova lei e decidiram votar este domingo; quem se inscreveu para votar antes é porque tem mesmo vontade votar. Nas últimas eleições só estavam inscritos 3329.