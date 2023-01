Covid-19: Áustria junta-se aos que exigem teste negativo a quem vem da China

A Áustria juntou-se hoje aos países que exigem a quem vem da China um teste negativo de covid-19 para entrar, anunciaram as autoridades de saúde, depois da União Europeia ter recomendado fortemente esta medida.

"A Áustria introduzirá a obrigação de teste antes da partida para os viajantes que chegam da China. Os detalhes estão a ser preparados", disse uma fonte do Ministério da Saúde à agência de notícias austríaca APA.

Alemanha, Suécia e Bélgica já tinham anunciado hoje que vão exigir testes aos viajantes da China, depois da União Europeia ter recomendado "fortemente" que os seus Estados-membros exigissem que todos os viajantes da China apresentem um teste negativo para a covid-19 realizado a menos de 48 horas da partida.

As autoridades da UE aconselharam igualmente, após uma reunião na quarta-feira, todos os passageiros dos voos de e para a China a usarem máscaras, para além de testes aleatórios aos passageiros à chegada aos Estados-membros e sequenciação de todos os resultados positivos.

A China enfrenta uma onda sem precedentes de infeções, depois de o Governo ter levantado as fortes restrições que adotou nos últimos anos.

Apesar disso, as autoridades chinesas anunciaram que terminarão no domingo, dia 8, as quarentenas obrigatórias à chegada à China e permitirão que os chineses viajem livremente para o estrangeiro.

Alguns países -- como França, Espanha, Japão e Estados Unidos entre outros -- já tinham decidido ao longo dos últimos dias exigir testes a viajantes da China, e Marrocos anunciou mesmo a proibição da entrada de viajantes vindos da China.

A China considera estas medidas inaceitáveis.