Covid-19. OMS alerta para riscos futuros de desconhecimento sobre origem do coronavírus

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou esta quarta-feira que o desconhecimento que ainda subsiste sobre a origem do coronavírus que causa a covid-19 "compromete a capacidade" de preparação para "futuras pandemias".

"Lacunas na nossa compreensão de como a pandemia começou comprometem a nossa capacidade de prevenir futuras pandemias", advertiu Tedros Adhanom Ghebreyesus, na videoconferência de imprensa semanal da OMS, a última de 2022, assinalando que a organização continua "a pedir à China para que partilhe dados e realize os estudos solicitados".

Ghebreyesus frisou que todas as hipóteses sobre a origem do coronavírus SARS-CoV-2 "continuam sobre a mesa".

Os peritos da OMS que viajaram no ano passado para a China, onde o coronavírus foi detetado pela primeira vez em 2019, admitiram quatro hipóteses para a origem do SARS-CoV-2: transmissão de um animal às pessoas através de um animal intermediário (hipótese mais provável), transmissão direta através de uma única espécie, contaminação na cadeia alimentar ou acidente laboratorial.

Segundo o diretor-geral da OMS, apesar de a covid-19 ter "diminuído significativamente" em 2022, "ainda há muitas incertezas e lacunas" para "dizer que a pandemia acabou".

Tedros Adhanom Ghebreyesus enumerou lacunas na vigilância, nos testes e no sequenciamento genético do coronavírus, na vacinação, na terapêutica e na resposta dos sistemas de saúde, que, a seu ver, afetam a compreensão de como o SARS-CoV-2 está a mudar e de como melhor tratar as pessoas com covid-19 longa, bem como a capacidade de evitar a doença grave e a morte desnecessárias e em lidar com novos surtos.

Apesar das "lacunas e incertezas", a OMS espera que em 2023 seja declarado o fim da covid-19 como emergência de saúde pública internacional.