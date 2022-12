Que crianças são aconselhadas a tomar o reforço vacinal da Pfizer para a covid-19?

Depois de a Direcção-Geral da Saúde (DGS) ter decidido vacinar todas as crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos, no mês de novembro estendeu a recomendação de reforço vacinal sazonal de inverno contra a covid-19 às crianças desta faixa etária com pelo menos uma doença de risco identificada.