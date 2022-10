Covid-19: OMS antecipa que outono e inverno vão ser difíceis na Europa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou esta terça-feira para um "outono e inverno difíceis" na Europa devido ao previsível aumento de novos casos de covid-19 num contexto de relaxamento de medidas.

Segundo a OMS na Europa, a tendência de aumento do número de novos casos de covid-19, que triplicaram na região nas últimas seis semanas, deverá manter-se com o fim das férias de verão, a reabertura das escolas e o convívio social a fazer-se mais em espaços fechados com a chegada do frio.

A par do aumento de casos, a "diminuição da vigilância do vírus" deixa antever "um outono e inverno difíceis" na Europa, de acordo com o diretor da OMS na Europa, Hans Kluge, que pediu aos países que "respondam com urgência" às falhas na monitorização da pandemia para que possam ser evitadas mortes e perturbações sérias nos serviços de saúde.

Apesar de as admissões nos cuidados intensivos hospitalares continuarem "relativamente baixas", perto de três mil pessoas morrem ainda de covid-19 na Europa todas as semanas.

Como estratégia para o outono e inverno, a OMS recomenda o aumento do índice de vacinação, uma segunda dose de reforço para as pessoas imunodeprimidas com mais de cinco anos e os seus contactos próximos, o uso de máscara em ambientes fechados e nos transportes públicos, a ventilação de espaços como escolas e escritórios e o rastreio rápido de casos.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado em finais de 2019 na China. Em 11 de março de 2020 foi declarada uma pandemia.