“Centauros”, a nova linhagem da covid-19: é “possivelmente mais transmissível” mas “não há evidência” de que cause doença grave

Há uma nova nova linhagem da variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2 a que a comunidade científica está particularmente atenta. Designada BA.2.75, esta subvariante do vírus foi detetada pela primeira vez na Índia no início de maio e está presente em pelo menos dez outros países, entre eles o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Austrália.

Embora "ainda não seja possível perceber o impacto clínico" da nova variante, por ter surgido recentemente, ela é "possivelmente mais transmissível" do que as linhagens do vírus que foram identificadas até ao momento, aponta Tiago Correia, professor de Saúde Pública Internacional no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT-UNL). Acrescenta que a "Centaurus", como foi apelidada, apresenta "muito mais mutações" comparativamente à BA.5, a subvariante que causou a última onda de infeções em Portugal.

Por outro lado, refere o especialista, "não há nenhuma evidência de que esteja associada a uma infeção mais severa". A ser assim, confirma-se o "padrão" que está a assumir a variante Ómicron, com linhagens "cada vez mais transmissíveis" e maior risco de reinfeção, mas sem consequências do ponto de vista clínico e das hospitalizações.

O especialista sublinha que são descobertas em laboratório novas linhagens e mutações do vírus a um ritmo quase semanal. Reconhece, contudo, que a BA.2.75 tem merecido uma atenção particular, sobretudo por ter sido identificada em países que não partilham fronteiras. "Não há uma contiguidade geográfica. Só isso é motivo de interesse."

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) classificou a BA.2.75 como "variante em monitorização" a 7 de julho. A Organização Mundial de Saúde também está a monitorizar a nova linhagem, embora tenha salientado que não existem ainda amostras suficientes para avaliar a sua gravidade.

Manuel Carmo Gomes, epidemiologista e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, reforça que "não há por enquanto evidência" de que a BA.2.75 esteja associada a doença grave e maior risco de hospitalização. Foi classificada como "importante porque tem um conjunto de mutações relevantes que são comuns à BA.2", que se tornou dominante em Portugal em março deste ano, "e outras que são novas".

Subvariantes vão continuar a surgir. Até acontecer uma "nova onda epidémica"

Embora tenha sido detetada em vários países, a BA.2.75 "não tem um papel muito importante na Europa", ressalva o epidemiologista, acrescentando não ter conhecimento de casos em Portugal. Antecipa, no entanto, que a variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2, a que pertence esta nova linhagem, "continue a evoluir no sentido de surgirem mais subvariantes com capacidade para fugir aos anticorpos" conferidos pela vacinação e pela própria infeção.

E entre essas novas variantes, "é provável que apareça uma que escape a toda a imunidade que as pessoas têm e cause uma nova onda epidémica", antecipa também Manuel Carmo Gomes. "Só não sabemos quando vai acontecer nem qual será a gravidade da situação nessa altura".

Face a isso, é necessário assegurar que a população de maior risco — nomeadamente as pessoas idosas, doentes imunocomprometidos e profissionais de saúde — continua a ser "protegida" com vacinas, defende o epidemiologista.

Também Tiago Correia sublinha que novas variantes e linhagens do vírus "vão continuar a aparecer". O "mais importante" é perceber o impacto dessas descobertas junto da população vacinada e, em função disso, "avaliar se devem ser alterados os protocolos de vacinação e/ou adotadas outras abordagens relativamente às vacinas".

"Este debate vai continuar a ser feito de forma cíclica", diz, referindo que não quer dizer que "estamos a voltar atrás". "Isto significa viver com o vírus e perceber como se vai transformando, bem como o impacto dessas mutações no estado de saúde da população."

Infeções e mortalidade com tendência "decrescente" em Portugal

Em Portugal, mantém-se dominante a linhagem BA.5 da variante Ómicron do vírus, que surgiu no país em meados de maio e "é talvez a linhagem mais perigosa de todas, por ter uma capacidade extraordinária de fugir aos anticorpos". Nos finais de junho, era responsável por 96% das infeções, esclarece Manuel Carmo Gomes, adiantando outros dados sobre a situação epidemiológica em Portugal.

Os casos de infeção encontram-se em "tendência decrescente", depois de ter sido atingido um pico a 20 de maio, com 27.500 casos registados, aponta. Esta descida está a acontecer "em todas as regiões do país" e é "transversal a todas as idades", o que "nos faz acreditar que as infeções vão continuar a descer nos próximos dias". A média de casos por dia situa-se atualmente nos 7.650.

Também o número de óbitos apresenta uma tendência "decrescente", encontrando-se Portugal com uma média de 17 óbitos por dia. Em finais de maio, inícios de junho, quando se registou aquele pico de infeções, a média era de 40 óbitos por dia. Nos EUA e em países como França, Reino Unido e Alemanha assiste-se a um aumento "preocupante" dos casos de infeção e das hospitalizações, associadas sobretudo à linhagem BA.5, descreve o epidemiologista. "Depois de ter passado por Portugal, a BA.5 invade agora os EUA e a Europa."