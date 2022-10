Perguntas para 2022: como será viver num mundo em pandemia pelo terceiro ano consecutivo?

Para já, o que avança são as tomas de reforço (uma terceira injeção para quem tomou as doses duplas da Pfizer, Moderna e AstraZeneca e uma segunda no caso da Janssen), e será preciso mais tempo e mais estudos para perceber se a imunidade reforçada por este booster também se perde ou se resiste à passagem do tempo e a alguma variante que possa surgir, tal como a Ómicron obrigou a chamar as pessoas de volta à vacinação. Em Israel já se fazem ensaios para perceber se se justifica dar uma 4ª dose a alguns grupos. E não é de descartar que a população mais idosa e quem tem sistemas imunitários menos robustos venham a tomar a vacina todos os anos. Outra possibilidade é o desenvolvimento de vacinas mais eficazes no que respeita ao risco de infeção e mais abrangentes em termos de variantes e que possa justificar novas inoculações.

Ninguém sabe. A evolução da pandemia ao longo deste ano provou que é muito difícil fazer estimativas sobre o que vai acontecer. O que é certo é que a vacinação contra a covid-19 trouxe uma proteção acrescida à população, mas provou-se, entretanto, a necessidade de reforços para garantir que os anticorpos se mantêm num nível suficiente para proteger as pessoas contra doença grave e morte. Continuar a vacinar será um grande desafio para o próximo ano, até porque mais de metade da população mundial ainda não está inoculada, o que continuará a dificultar o controlo da pandemia. Para já, perante a atual evolução do número de casos em Portugal, é certo que as primeiras semanas do próximo ano, pelo menos, ainda serão muito marcadas pela pandemia.