Cruzeiro retido no Porto de Lisboa devido a surto de covid-19 que afetou 52 tripulantes

Um surto de covid-19 foi detetado no navio de cruzeiro Aidanova, que teve de cancelar a viagem para o Funchal, com mais de 4000 pessoas a bordo, e permanecer no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, onde foi retido na quinta-feira. A notícia foi avançada pela CNN Portugal e entretanto confirmada à RTP pelo comandante do Porto de Lisboa, Vieira Branco. Foram, até ao momento, confirmados 52 casos de infeção, nenhum deles de nacionalidade portuguesa.

Todos os casos positivos estavam vacinados e encontram-se "assintomáticos ou com sintomas ligeiros", tendo sido transportados para uma unidade hoteleira em Lisboa, onde vão cumprir quarentena, garantiu Vieira Branco à RTP. Foram detetados 14 infetados logo na quarta-feira, quando o navio atracou oriundo da Corunha, em Espanha, e posteriormente mais 38. "Neste momento não há nenhum infetado a bordo, tanto quanto se sabe", declarou o comandante.

As regras atuais vigentes obrigam à apresentação de um teste negativo à covid-19 para abandonar o barco, o que, de acordo com o responsável do porto, acontece com todos os passageiros (2844) e tripulantes (eram 1353 na quarta-feira). Para além disso, não há qualquer limitação adicional.

DGS acompanha o caso

Em declarações à CNN Portugal, Graça Freitas confirmou que, “de facto, foram detetados casos” na tripulação do cruzeiro. “Conhecemos esse caso e estamos a acompanhar”, garantiu a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas referiu que os infetados "estão bem do ponto de vista clínico" e adiantou que "há uma estratégia de isolamento" para quem testou positivo e para os contactos de risco.

A dirigente da DGS explicou que os infetados a bordo do Aidanova “poderão sair eventualmente para fazer o isolamento em terra, se isso for feito com condições de segurança total”, mas, "havendo condições, o isolamento também pode ser feito a bordo".

Graça Freitas assegura que “neste momento a evolução é positiva” e frisou que “o navio tem sido muito cooperante no sentido de acatar o que as autoridades de saúde têm decidido”.

Aidanova seguia para o Funchal

De acordo com o site do Porto de Lisboa, o navio, construído na Alemanha e que navega com bandeira italiana ao serviço da empresa AIDA Cruises, entrou no Porto de Lisboa às 4h29 de quarta-feira e tem data de saída prevista, para Lanzarote, nas Canárias, às 18h de domingo.

O Aidanova preparava-se para fazer escala no Funchal, para assistir ao fogo de artifício de Ano Novo. Tinha previsto seguir para a Madeira na quinta-feira, às 17h, mas a viagem não foi autorizada "porque a situação ainda estava em avaliação", explicou Vieira Branco. Neste momento não há "nenhuma limitação" a que saia do porto, mas o armador entendeu prolongar a permanência em Lisboa de dois para cinco dias.

Notícia atualizada às 20h