“Tentar a imunidade natural nesta altura poderia ter consequências catastróficas”, avisa bastonário da Ordem dos Médicos

Tentar a imunidade natural nesta altura, “a pior para o fazer”, poderia ter “consequências catastróficas”, criando uma “elevada pressão sobre os serviços de saúde”. O aviso foi feito pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

Em entrevista à CNN Portugal, o bastonário lembrou que o vírus da covid-19 “tem uma grande atividade” durante o inverno e menos atividade fora deste período”, nos meses mais quentes. Por isso, “esta seria sempre a pior altura para tentar que a imunidade natural funcionasse”. “Este é o momento de nos protegermos e de vacinar pessoas”, referiu, sublinhando que há ainda “480 mil pessoas com 65 anos ou mais que ainda não foram vacinadas [com a terceira dose], cerca de metade das quais com mais de 70 anos”. “São pessoas frágeis e que podem morrer” devido à infeção por covid-19.

Tentar a imunidade natural face ao elevado número de contágios associados à variante Ómicron do vírus foi uma ideia defendida esta semana pelo epidemiologista Manuel Carmo Gomes. “Se realmente é muito menos grave do que a Delta em populações muito vacinadas, como é a nossa, talvez faça mais sentido deixar que as pessoas se imunizem naturalmente”, afirmou o especialista à Lusa, alertando para a falta de meios para manter o acompanhamento que tem sido feito. “Não vejo que haja recursos humanos para conseguir acompanhar em termos de rastreadores, isolamentos de casos, vigilância, etc. Temos já uma quantidade imensa de pessoas empenhadas nisto e os cuidados de saúde primários podem ser postos em causa.”

Médicos de família sem capacidade para acompanhar casos

Se tentar a imunidade natural poderá não ser uma boa solução nesta altura, há outras práticas que deveriam ser implementadas, segundo Miguel Guimarães. O bastonário discorda da forma como os serviços de saúde, em concreto os médicos de família, têm acompanhado as pessoas infetadas com o vírus ou com sintomas de infeção e defende que haja uma “autoavaliação” dos casos. “Os médicos de família estão a seguir mais de 100 mil pessoas que tiveram um teste positivo ou sintomas e isso afeta a atividade normal destes médicos, que deveriam estar livres para fazer o diagnóstico de outras situações, como a diabetes, insuficiência cardíaca, etc.”

A “maioria destas pessoas não precisa de estar a ser seguida diariamente”, disse ainda o bastonário, defendendo que sejam as próprias a vigiar sintomas e a evolução da doença. “Fariam uma autoavaliação da sua situação e teriam acesso a uma linha telefónica direta que contactariam no caso de haver um agravamento dos sintomas” da infeção.

Apoio do setor privado e social deve ser ativado "de imediato"

Sublinhando que vivemos um “momento crítico”, com milhares de novos casos confirmados diariamente, cujo impacto nos serviços de saúde só será conhecido mais para a frente, Miguel Guimarães defendeu também que se recorra “de imediato” ao setor privado e social para combater a pandemia.

“Esta cooperação de médicos do setor social ou privado, ou médicos contratados através de prestação de serviço, é fundamental”, referiu o bastonário. “Isto vai-se agravar. Estamos a caminho da linha vermelha. Não podemos esperar chegar a esse ponto para tomar medidas necessárias. Se o fizermos, teremos de novo um prejuízo enorme.” Além de “agilizar procedimentos”, também é importante “cumprir regras”, disse ainda Miguel Guimarães, referindo-se à linha SNS24, que “entrou em colapso” e precisa de ser reforçada.

Sobre a redução do período de isolamento de dez dias para sete - uma medida que foi anunciada pela Direção-Geral da Saúde esta quinta-feira - o bastonário referiu apenas concordar com a decisão, que até “já deveria ter sido tomada mais cedo”. “Nesta fase crítica, importa simplificar processos”, afirmou, lembrando que outros países já haviam procedido a esta alteração. “Sete dias parece-me prudente e suficiente. Não faz sentido que uma pessoa sem sintomas, ou com sintomas leves, não possa ter alta, fazendo eventualmente um teste antigénio rápido, e retomar tranquilamente a sua vida normal.”