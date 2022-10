Surto em Coimbra ligado a discoteca causa pelo menos 131 casos de covid-19

Subiu para 131 o número de casos positivos associados ao surto na discoteca NB Club, em Coimbra. São mais 38 casos do que os registados no balanço anterior e quase três vezes mais do que os registados quando a notícia foi avançada na quinta-feira passada pela CNN Portugal.

Segundo noticia agora este orgão de comunicação, que cita fonte da Administração Regional de Saúde do Centro, a maioria dos infetados são jovens entre os 16 e 18 anos, não havendo para já casos graves a registar.

Os números deste surto poderão ainda aumentar, uma vez que continuam a ser investigadas possíveis linhas de contágio.