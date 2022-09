Covid-19: mais 11 mortes e quase 13 mil casos em Portugal. R(t) sobe e incidência atinge valor recorde

O boletim da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 11 mortes por covid-19, 12.943 infetados e 5628 recuperados em Portugal, nas últimas 24 horas. Há esta sexta-feira 91.947 casos ativos em todo o país, mais 7304 do que ontem.

O número de casos (12.943) aumenta pelo quinto dia consecutivo e é o mais alto em quase 11 meses. É preciso recuar até ao dia 30 de janeiro para encontrar mais infeções em apenas 24 horas (13.200).

As infeções estão, assim, cada vez mais próximas do recorde registado em Portugal desde o início da pandemia: 16.432, no dia 28 de janeiro. No entanto, o aumento galopante ainda não está a ter um impacto significativo no número de internamentos ou de mortes.

O boletim da DGS mostra que os internamentos em enfermaria diminuíram: há hoje menos 29 doentes, o que perfaz um total de 864 internados nos hospitais do país. Destes, 149 estão em unidades de cuidados intensivos, onde há mais uma cama ocupada.

As mortes (11) também diminuíram face à véspera, mantendo-se abaixo da média de óbitos dos últimos sete dias (15,7). Aliás, trata-se do número de mortes mais baixo dos últimos nove dias, a par do registo desta quarta-feira, dia em que também faleceram 11 pessoas por covid-19.

Segundo a matriz de risco atualizada esta sexta-feira, o R(t), ou índice de transmissibilidade, subiu para 1,11 na globalidade do território nacional e também no continente. A incidência volta a aumentar — mantém-se no risco muito elevado e atinge o valor mais alto de sempre: 630,8 casos por 100 mil habitantes no território nacional e 633,1 no continente.

Estes são números gerais da pandemia, desde que o primeiro caso foi diagnosticado em Portugal, em março de 2020: 1.266.037 infeções, 18.851 mortes e 1.155.239 doentes recuperados. Há ainda 118.460 contactos em vigilância, mais 6043 do que na véspera.

Lisboa com mais casos, Norte com mais mortes

A região a contabilizar mais infeções esta sexta-feira voltou a ser Lisboa e Vale do Tejo (6519), o que representa 50,4% do total nacional. A seguir vem o Norte, com 3796 novos casos (29,3%).

O Centro assinala 1527, a Madeira tem 382 casos positivos, o Algarve 330, o Alentejo regista 316 e finalmente surge os Açores, com 73.

A região que reportou mais mortes por covid-19 nas últimas 24 horas voltou também a ser o Norte: seis. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo e o Centro com dois óbitos cada, e o Alentejo com um.

Por último, todas as 11 mortes ocorreram em faixas etárias acima dos 40 anos: uma no grupo etário dos 40-49, outra no grupo dos 50-59, três na faixa dos 70-79 e os restantes seis óbitos foram na faixa dos maiores de 80 anos.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais velha, o retrato do país é o seguinte: