Dose de reforço atira Portugal para meio da tabela. Portugal está abaixo da taxa de vacinação europeia

Portugal ocupava, esta terça-feira, o 14.º lugar na tabela dos países europeus com a maior percentagem de população vacinada com a dose de reforço. De acordo com os dados da Our World in Data, analisados pelo jornal “Público”, o país inoculou com a dose de reforço 22,87% da população.

A taxa de vacinação europeia já tem uma cobertura de 23,14%, colocando Portugal 0,27 pontos percentuais abaixo. Se a nível europeu Portugal ocupa o 14.º lugar, em termos mundiais, o país está em 25.º lugar.

Durante o anúncio das novas medidas de restrição, esta terça-feira, o primeiro-ministro disse querer aumentar o ritmo de vacinação. “Vamos acelerar o processo de vacinação", referiu, anunciando que a DGS se prepara para divulgar esta quarta-feira o calendário desse reforço, para o qual o país já contratou doses suficientes.

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro pediu compreensão para os quatro dias de pausa decretados para o processo: "É preciso ter em conta que no próximo dia 27 faz um ano que se procedeu à aplicação da primeira vacina. Temos profissionais de saúde, em particular os enfermeiros e assistentes operacionais, quer do SNS, quer dos municípios, muito exauridos, fatigados, cansados pela enorme pressão a que têm sido sujeitos. Precisamos que todos tenham plena capacidade, mas temos de respeitar todos, e todos os profissionais também precisam de ter direito ao Natal e passagem de ano”.

Durante a época festiva os centros de vacinação vão encerrar, situação que irá diminuir o ritmo de vacinação. Ainda assim, António Cosa diz que até ao dia 23 se vai continuar a fazer “um esforço grande”. No dia 23, os centros vão estar exclusivamente dedicados à vacinação de pessoas com 65 ou mais anos no regime de Casa Aberta.