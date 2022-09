Covid-19: antecipar semana de contenção, limites às lotações no fim de ano, forçar ventilação — as medidas que o Governo tem em cima da mesa

Depois de ter ouvido vários dos especialistas que costumam estar nas sessões do Infarmed, o Governo vai comunicar esta terça-feira novas medidas de combate à pandemia. Antecipar a semana de contenção de contactos para 26 de dezembro (incluindo teletrabalho obrigatório), como avançam CNN e Renascença, voltar a impor limites à lotação e apostar na ventilação dos espaços interiores são algumas das opções em cima da mesa. O Expresso apurou junto de fonte do executivo que os partidos com representação parlamentar foram informados das possibilidades que vão ser discutidas, que incluíam todas estas hipóteses, mas as decisões só vão ser tomadas na reunião extraordinária desta manhã.

