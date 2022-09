Covid-19. Farmácias vão abrir mais vagas para testes gratuitos no Natal e no fim do ano

As vagas para os testes rápidos de antigénio de uso profissional na época do Natal e do fim do ano são escassas, mas nos próximos dias mais estabelecimentos vão aderir ao programa e deverão ser disponibilizadas mais vagas. De acordo com os dados do Infarmed consultados pelo jornal “Público”, até este domingo havia 963 farmácias a realizar estes testes, mas a expectativa é que se chegue a “1400 a 1450” farmácias.

“Algumas farmácias só agora vão abrir marcações para o Natal e o final do ano. Há ainda várias que estão a funcionar em regime de ´casa aberta`, por ordem de chegada, e há outras que, como começaram a testagem mais cedo, abriram logo todas as vagas, e vão tentar disponibilizar mais. É uma questão de as pessoas irem perguntando, irem interagindo com as suas farmácias”, diz a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Ema Paulino.

A presidente alerta que estes testes só são obrigatórios em determinadas circunstâncias, esclarecendo que “se se trata apenas de um jantar familiar, é suficiente fazer um autoteste. É preciso sensibilizar a população para esta questão, de forma que nenhuma pessoa que precise mesmo fique sem vaga”. Ema Paulino salienta que, apesar dos autotestes também serem poucos nas farmácias, “vão chegando e não há uma ruptura total”.