Reino Unido. Boris Johnson sem autoridade moral para enfrentar vírus e críticos

As luvas e o gorro cinzentos de Izzie Shirtcliffe combinam com a cor do céu. A chuva já se fez sentir e a temperatura ronda os 7°C, mas nas imedia­ções do Hospital St Thomas, em Londres, a fila prolonga-se ao ar livre por centenas de metros. A jovem, de 29 anos, há mais de seis horas à espera da terceira dose da vacina contra a covid-19, confessa ao Expresso: “Depois de passar a espera de três horas, não consigo desistir.” É uma de centenas de milhares que se acumularam à porta dos centros de vacinação na última semana. Boris Johnson anunciara que até final do ano todos os adultos vacinados há mais de três meses receberiam o reforço. Após corrida aos centros, surgiu o esclarecimento: afinal, o objetivo é todos terem a vacina agendada, para travar a variante Ómicron.

O Serviço Nacional de Saúde britânico está sob pressão para alcançar a fasquia: as consultas de outras especialidades estão a ser adiadas, os autotestes têm estado esgotados e até marcar um teste PCR se tornou mais difícil. Para agilizar o processo, o Governo apela a voluntários, não só para a logística como para administrar as doses. Na última semana, Inglaterra vacinou mais de meio milhão por dia. O reverso da medalha é que nunca desde o início da pandemia tinham sido detetados tantos casos em 24 horas.