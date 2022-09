Estranho caso de transmissão da Ómicron num hotel preocupa cientistas

A nova estirpe Ómicron espalhou-se entre dois viajantes totalmente vacinados pelo corredor de um hotel em Hong Kong quando ambos estavam fechados nos seus quartos em quarentena. O caso foi noticiado há umas semanas como um sinal preocupante da transmissibilidade da nova variante do SARS-COV-2.

As imagens das câmaras de televisão em circuito fechado desse hotel mostraram que nenhuma dessas duas pessoas saiu do seu quarto nem teve qualquer contacto entre si, o que está a causar preocupação entre as autoridades sanitárias.

Assim, a transmissão por via aérea terá acontecido quando as respetivas portas dos quartos foram abertas para a recolha de alimentos ou para a realização do teste de covid-19, anunciaram os investigadores da Universidade de Hong Kong num estudo publicado na sexta-feira na revista "Emerging Infectious Diseases" e citado pela Bloomberg.

"A detecção de transmissão da variante Ómicron entre duas pessoas vacinadas num corredor de hotel reforça esta preocupação", escreveram no estudo os cientistas Haogao Gu e Leo Poon.

Esta semana, outro estudo levado a cabo em Hong Kong apontou que esta nova variante da covid-19 consegue infectar de forma mais rápida os brônquios em comparação com a variante Delta,, mas também que deverá causar infeções pulmonares menos graves.