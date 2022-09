O Natal e o Ano Novo estão à porta: conheça as sete recomendações da DGS para ter “festas seguras”

O Natal e o Ano Novo estão quase aí, por isso, a Direção-Geral da Saúde divulgou, esta sexta-feira, um conjunto de recomendações para que os portugueses festejem “em segurança e com responsabilidade”.

A atual situação pandémica “implica que todos ponderem o risco a que podem estar expostos nas suas atividades diárias, nomeadamente no período de festas que se avizinha”, diz em comunicado.

Uma vez que as festividades são normalmente marcadas pelo convívio social e favorecem o ajuntamento de pessoas, a proximidade e o contacto físico, a DGS apela a que sejam adotadas as seguintes “medidas de proteção”.

1. Agendar a vacinação (para os não vacinados)

A quem ainda não foi inoculado contra a covid-19, a Direção-Geral da Saúde dá uma recomendação clara: “agende a sua vacinação”. A evidência científica mostra que “a vacina é a medida mais eficaz para reduzir as complicações associadas à infeção” pelo novo coronavírus, justifica a autoridade de saúde.

2. Fazer testes

Também é importante a realização de testes à covid-19, nomeadamente os rápidos de antigénio, normalmente feitos em farmácias ou em laboratórios; ou os autotestes, vendidos em supermercados ou parafarmácias, que são bem mais baratos.

Pode consultar aqui a lista das 944 farmácias que fazem testes rápidos de antigénio à covid-19 gratuitamente. O limite de testes comparticipados é de quatro testes por pessoa, por mês.

3. Festejar com pessoas da mesma bolha

Outra medida de precaução recomendada pela DGS é fazer as festas de Natal e Ano Novo com grupos de pessoas mais pequenos e, “idealmente, pertencentes à mesma bolha familiar/ social”, para haver um risco menor.

4. Escolher espaços amplos e ventilados

Além de passar as festividades com um núcleo de pessoas mais pequeno e familar, a autoridade de saúde lembra que é também aconselhável escolher espaços amplos e assegurar que estão ventilados, para uma eventual menor disseminação do vírus.

5. Manter o distanciamento

“A partilha de momentos em que se consomem alimentos e bebidas pode ser feita com o devido distanciamento entre os convidados”. Isto pode ser feito utilizando mais do que uma mesa, por exemplo, para espaçar mais os lugares e distribuir melhor as pessoas.

6. Usar máscara

A DGS lembra ainda que a máscara deve ser mantida sempre que não se estiver comer ou a beber, “e particularmente na presença de pessoas mais vulneráveis, que devem ser ainda mais protegidas”.

7. Estar atento aos sintomas

A última recomendação é estar atento ao aparecimento de sintomas de covid-19, tais como febre, tosse, dores de cabeça, dores musculares, dificuldade respiratória. perda do olfato ou do paladar.

No caso de existirem sintomas, a pessoa deve isolar-se e contactar imediatamente o SNS 24 (808 24 24 24).