Segurança Social já gastou 4,7 mil milhões de euros em apoios extraordinários criados na pandemia

As medidas criadas pelo Governo para atenuarem os impactos económicos da pandemia já custaram, desde março de 2020, mais de 4,7 mil milhões de euros. De acordo com os dados fornecidos pelo gabinete da ministra Ana Mendes Godinho ao “Jornal de Notícias”, os apoios extraordinários chegaram a 3,07 milhões de pessoas e 174 mil empresas.

Só o lay-off simplificado chegou a 943 mil beneficiários num universo de 121 mil empresas, tendo gastado um quarto dos 4732 milhões de euros pagos. Esta medida foi mais utilizada no primeiro ano da pandemia, aquando do primeiro confinamento geral.

O montante gasto no total equivale a um ano de salários na Saúde. A despesa anual com profissionais no Serviço Nacional de Saúde ronda os 4,8 mil milhões de euros.