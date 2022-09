Covid-19: ameaça da variante Ómicron leva britânicos a fazer fila para 3.ª dose da vacina, Escócia e Dinamarca também em alerta

Longas filas de espera formaram-se esta segunda-feira junto a centros de vacinação em Inglaterra, na sequência do apelo do Governo britânico aos adultos para se protegerem com uma terceira dose de reforço devido ao risco da variante Ómicron.

A página de agendamento pela Internet esteve inacessível temporariamente devido ao excesso de procura, após o primeiro-ministro, Boris Johnson, apelar no domingo aos adultos elegíveis, ou seja, aqueles que tenham recebido uma segunda dose, para que se apresentassem nos centros. O resultado foi uma corrida a centros com tempos de espera de várias horas desde esta manhã.

No Hospital St. Thomas, na margem sul do Rio Tamisa, em Londres, a fila estendia-se pela Ponte de Westminster em direção ao Parlamento na outra margem.

O sistema deverá abrir os agendamentos aos menores de 30 anos na quarta-feira, com o objetivo de disponibilizar uma terceira dose a todos os maiores de 18 anos até ao final de mês, o que implica administrar cerca de um milhão de vacinas todos os dias.

O ministro da Saúde, Sajid Javid, reconheceu esta segunda-feira no Parlamento que procedimentos médicos de rotina terão de ser adiados para atingir a meta, mas explicou que se não for dada "prioridade ao reforço agora, as consequências para a saúde serão mais graves nos próximos meses".

Javid disse aos deputados que a mortalidade começa a aumentar cerca de duas semanas após as infecções, pelo que é expectável que "os números aumentem dramaticamente nos próximos dias e semanas".

Dose de reforço aumenta "consideravelmente" a proteção

Atualmente, estima-se que a variante Ómicron represente 20% dos casos em Inglaterra e 44% em Londres, onde deverá tornar-se dominante nas próximas 48 horas. O ministro da Saúde britânico adiantou que o número de casos diários real deverá rondar atualmente os 200.000, embora a média dos últimos sete dias seja de 52.000.A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) disse que o número de casos confirmados de Omicron no Reino Unido aumentou 50% em 24 horas, tendo sido identificados 1.576 desde domingo, totalizando 4.713.

O organismo adiantou que as 10 pessoas hospitalizadas infetadas com a variante Ómicron em Inglaterra têm idades que variam entre os 18 e 85 anos, a maioria dos quais vacinadas com duas doses.

A UKHSA estima que se o número de infetados com a variante continuar a crescer à velocidade atual, esta vai tornar-se dominante, ou seja, responsável por mais de 50% de todas as infecções de covid-19 no Reino Unido, nos próximos dias.

O organismo estimou que o número está a duplicar a cada 2-3 dias, pelo que o Reino Unido poderá ultrapassar um milhão de infecções por dia até ao final deste mês de dezembro.

O nível de alerta para a pandemia no país subiu para o nível quatro (numa escala de cinco) por a variante ser "extremamente transmissível".

Dados preliminares da UKHSA mostraram que a eficácia contra a nova variante parece aumentar consideravelmente após uma dose de reforço da vacina, fornecendo cerca de 70% a 75% de proteção contra infeções sintomáticas.

O Governo anunciou na semana passada novas restrições em Inglaterra, como a generalização do uso de máscaras em locais públicos fechados, a obrigatoriedade de passe sanitário para entrar em discotecas ou salas de espectáculos e a recomendação de teletrabalho.

As regras na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são decididas pelos respetivos governos autónomos, os quais já tinham estas medidas em vigor e defendem outras, como o isolamento obrigatório dos contactos de pessoas infetadas com a variante Ómicron.

Escócia e Dinamarca em estado de alerta

Desde que o primeiro caso foi identificado a 24 de novembro, a Ómicron, como foi designada a estirpe B.1.1.529, já foi identificada em 63 países e está classificada pela Organização Mundial da Saúde como “variante de preocupação”. É, assim, a quinta a ser incluída nesta categoria, à semelhança do que aconteceu com a Alfa, a Beta, a Gama e a Delta.

Em comparação com todas as linhagens do SARS-Cov-2 em circulação no mundo, a Ómicron é quatro vezes mais transmissível, aponta um estudo feito pelo cientista japonês Hiroshi Nishiura, que ainda não foi revisto por pares. Para além disso, afigura-se um consenso científico em sobre a variante apresentar uma taxa de reinfeção mais elevada e reduzir a eficácia dos anticorpos, até mesmo de quem completou o esquema vacinal contra a covid-19 - o que faz com que a administração da terceira dose se torne ainda mais urgente.

De acordo com um estudo efetuado por investigadores da Universidade de Oxford e divulgado esta segunda-feira, duas tomas da vacina da AstraZeneca ou da Pfizer não chegam para produzir no organismo anticorpos suficientes para neutralizar a Ómicron. Isto pode ser explicado pelo facto de a nova variante ter, pelo menos, 32 mutações na proteína spyke do vírus.

Os resultados também atestam um maior risco de contágio, comparativamente com outras variantes, para recuperados da doença. Os primeiros dados preliminares apontam, no entanto, que parece provocar sintomas menos severos do que a Delta. Para já, o que se verifica na África do Sul é que a quarta vaga impulsionada pela Ómicron está a causar menos hospitalizados por cada caso conhecido.

Apesar de uma aparente menor agressividade, o Reino Unido confirmou esta segunda-feira a primeira morte provocada pela Ómicron e o primeiro-ministro britânico afirma que a nova variante irá tornar-se dominante no país nas próximas 24 horas. Para Boris Johnson, “tem de ser posta de lado a ideia de que esta é, de alguma forma, uma versão mais branda do vírus” e “é preciso reconhecer que o ritmo a que se está a espalhar pela população é alto”.

A preocupação mora ao lado, na Escócia, onde a primeira-ministra Nicola Sturgeon antecipa um “tsunami” de casos associados à ómicron, o que fará com que ultrapasse a variante Delta “em alguns dias”, com o número de infetados a duplicar a cada dois ou três dias.

“Se conseguir superar a [variante] Delta na Escócia e no Reino Unido, fará isso noutros países”, frisa Linda Bauld, professora da Universidade de Edimburgo. De resto, os especialistas e as autoridades de saúde europeias, acreditam que a linhagem B.1.1.529 pode ser responsável pela maioria dos novos contágios registados na Europa a curto prazo.

A Bélgica foi o primeiro país europeu a detetar um caso da estirpe B.1.1.529, descoberta originalmente na África do Sul, onde se está a tornar dominante e a impulsionar uma quarta vaga de covid-19.

O cenário é igualmente alarmante na Dinamarca, país da União Europeia que reportou até agora o maior número de casos relacionados com a variante Ómicron. O número de contágios associados a esta estirpe duplica a cada dois dias e 75% dos infetados estavam vacinados com as duas doses. Até mesmo entre a população que já recebeu o reforço da terceira dose, as autoridades de saúde dinamarquesas já identificaram mais de 100 casos provocados pela Ómicron.

A rápida disseminação da variante Ómicron no Reino Unido, na Bélgica e na Dinamarca já levou a que Israel proibisse viagens para esses três países, restrição que entra em vigor a partir desta quarta-feira.