Portugal vai receber 1,5 milhões de vacinas pediátricas contra a covid-19

Portugal vai receber cerca de 1,5 milhões de doses da vacina pediátrica contra a covid-19. a garantia foi deixada esta segunda-feira, dia em que chegaram ao país as primeiras 300 mil doses.

“Vão chegar gradualmente até um conjunto global de 1,5 milhões de doses desta formulação pediátrica”, disse aos jornalistas António Lacerda Sales. O secretário de Estado da Saúde acrescentou ainda que é expectável que cheguem em janeiro mais 400 mil doses.

Sem querer “estabelecer metas”, Lacerda Sales sublinhou a importância de vacinar as crianças “para as protegermos” mas também para “protegermos a nossa vida coletiva”. “Temos sempre ultrapassado e bem as expetativas”, disse ainda, referindo-se à vacinação das outras faixas etárias.

O processo decorre “como um autoagendamento convencional” em que os pais devem fazer a marcação e aguardar por uma mensagem com o dia e hora da vacina das crianças.

“Este é um grande dia de vacinação, um grande dia de introdução a esta vacina pediátrica”, disse ainda, fazendo questão de sublinhar que é também esta segunda-feira passa a estar disponível a modalidade de “casa aberta para as pessoas com 70”.

No próximo fim de semana, de 18 e 19 dezembro, a vacinação vai ser exclusiva para crianças de 10 e 11 anos. Assim, as pessoas que tinham agendada a segunda dose da vacina Janssen foram antecipadas para esta quinta e sexta-feiras.

Graça Freitas: “temos capacidade para vacinar 70 mil pessoas por dia”

Em declarações à RTP, Graça Freitas garante que a exclusividade na vacinação de crianças nos próximos fins-de-semana não vai pôr em causa a vacinação da restante população. “Vamos compensando. As pessoas da Janssen foram adiantadas, por exemplo. Temos capacidade ainda instalada para 70 mil pessoas e podemos aumentar.”

A diretora-geral da Saúde disse ainda ter “expetativas positivas” para o arranque da vacinação das crianças com menos de 12 anos. “Estamos à espera de uma adesão boa”, disse, deixando ainda um alerta: “mesmo em dias temáticos é preferível chegar com dia e hora marcada para evitar esperar tanto tempo”.