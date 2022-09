Covid-19: mais de 1,9 milhões de pessoas já receberam reforço da vacina em Portugal

Contam-se mais 61.188 vacinas de reforço contra a covid-19 administradas nas últimas 24 horas em Portugal, tendo já este reforço vacinal chegado a 1.917.881 pessoas, segundo o relatório diário de vacinação divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Com a vacinação completa (ou seja, com a primeira e segunda doses), contam-se 8.618.088 pessoas no país, mais 3854 do que na sexta-feira.

Em relação às idades, o relatório indica que no grupo dos 70 aos 79 anos já foram administradas 668.582 doses de reforço e no grupo acima dos 80 anos contam-se 547.374. Já entre os 65 e os 69 anos, foram dadas 337.941 terceiras doses.

Há agora 2.196.757 pessoas vacinadas contra a gripe sazonal, mais 20.171 do que na sexta-feira.

O reforço vacinal em Portugal está definido para pessoas com imunossupressão, com idade acima dos 65 anos ou que tenham sido vacinadas com a Janssen.