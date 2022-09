Apoios por isolamento dos filhos superaram na primeira semana de dezembro o total do mês passado

Nos primeiros dias de dezembro (até esta quinta-feira), a Segurança Social já tinha atribuído 13,7 mil subsídios de assistência aos filhos ou netos que se encontram em isolamento. O número de subsídios atribuído é, de acordo com a análise do jornal “Público” aos dados do Ministério do Trabalho, superior ao total atribuído em novembro (11,9 mil) ou outubro (9,3 mil).

Contudo, estes números referem-se a pagamentos, o que significa que alguns dos 13,7 mil apoios pagos no início deste mês ainda resultam de isolamentos iniciados em novembro. Ainda assim, verifica-se um aumento do número de pedidos e aprovações, que acompanha a evolução dos casos a nível nacional.

Os apoios atribuídos já este mês correspondem a pagamentos de 2,8 milhões de euros. Em novembro, esse valor foi de 2,3 milhões de euros.